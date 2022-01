Sparte 24 dager i året på digital avfallshåndtering

Annonse

Gammeldagse løsninger gjorde at Stavanger kommune sløste bort unødvendig mye tid på søppeltømmingen, men etter at renovasjonsavdelingen i Stavanger kommune tok i bruk ny teknologi skal de ha spart inn 24 dager i året på eliminere manuelt arbeid.

IoT og dataintegrasjon

Det var IoT-sensorer og dataintegrasjon levert av Dell-selskapet Boomi som ble løsningen på sløsingen.

Totalt er det 3000 containere som skal tømmes i de fire kommunene, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Som en del av prosjektet ble hver nedgravd container utstyrt med en IOT-sensor som sender data tilbake til nettbrett montert i sjåførenes biler, og forteller om de er fulle eller ikke.

Stavanger innførte deretter samme løsning for sentrum, hvor to biler nå henter avfall fra næringskunder og privatpersoner, med mulighet for begge å bestille henting av avfall. Deretter utvidet de nylig denne satsningen til å dekke farlig avfall, hageavfall og grovavfall. Det skriver Dell Technologies.

- Dette fungerer så bra at vi har tatt steget videre og har installert nettbrett på sentrumsrenovasjonen i Stavanger. To el-biler kjører i trange gater og henter avfall, både for næringskunder og private husholdningskunder. Kundene legger inn ønske om hentetidspunkt som kommer opp på sjåførens nettbrett. Hentetidspunkt kan variere gjennom året, men dette endres raskt og direkte av sjåførene via nettbrettet. Avvik og ekstrabestillinger kan også legges inn av sjåføren, sier Svein Egil Klungtveit, rådgiver i avdeling for renovasjon i Stavanger kommune.

I tillegg til å være tidsbesparende skal prosjektet, som ble levert av Trondheimsbaserte Fieldata, ha ført til blant annet reduserte manuelle arbeidsoppgaver og menneskelige feil og reduserte CO2-utslipp takket være økt driftseffektivtet.