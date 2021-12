Lars-Henrik Gundersen har tiltrådt som administrerende direktør i NorSIS

Annonse

Gundersen kommer til NorSIS fra konsulentselskapet Sopra Steria, der han blant annet har ledet arbeidet med beredskap innen informasjonssikkerhet for Sopra Steria sine kunder. Med master i risiko- og kriseledelse, og spesialisering innen sikkerhetskultur og den menneskelige faktoren, er Gundersen godt rustet for å ta fatt på oppgavene som ligger foran han, heter det i en pressemelding fra NorSIS.

– NorSIS er en viktig aktør og vårt samfunnsoppdrag har ikke blitt mindre aktuelt den siste tiden. Det er fortsatt er stort behov for relevante og tydelige råd om digital sikkerhet. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben. Med meg på laget har jeg en gjeng dyktige og engasjerte medarbeidere. Sammen skal vi jobbe for at våre målgrupper opplever digital sikkerhet som et viktig og relevant område, og NorSIS som en tydelig veiledningsaktør, erklærer Lars-Henrik Gundersen.

Mer synlighet

NorSIS er på vei inn i en ny strategiprosess. Målet er å komme ut på den andre siden med en tydelig retning og merkevare. Blant de strategiske områdene er økt synlighet og mer tydelighet i hvordan vi formidler digital sikkerhet til våre målgrupper. NorSIS skal markere seg som en tydelig aktør, og bidra med relevante råd og veiledning til våre målgrupper.

– Men det første jeg skal gjøre, er å sette meg ordentlig inn i alle de spennende aktivitetene og prosjektene NorSIS leverer, og bli kjent med mine nye kollegaer, sier Gundersen.