Kitron leverer til jagerflyet F-35

Den nye delkontrakten følger opp den langsiktige leveranseavtalen fra 2015 og 2016. Kitron skal produsere integrerte kommunikasjons-, navigasjons- og identifikasjonsmoduler (ICNI) for F-35 Lightning II-programmet. Leveransene sikrer ordrereserve inn i 2021 og har en samlet verdi på over 174 millioner kroner.

Produksjonen vil skje ved Kitrons anlegg i Norge.

Northrop Grummans ICNI-system gir F-35-piloter mer enn 27 fullt integrerte driftsfunksjoner. Med sin programvarestyrte radioteknologi åpner Northrop Grummans design for samtidig bruk av flere kritiske funksjoner, samtidig som kravene til størrelse, vekt og energi reduseres kraftig for det avanserte F-35-jagerflyet.

Disse funksjonene inkluderer Identification Friend or Foe (IFF), automatisk fremskaffelse av navigeringspunkter og ulike tale- og datakommunikasjoner, for eksempel en avansert multifunksjon datalink, heter det i en pressemelding fra Kitron.

Norge er et av de internasjonale partnerlandene som deltar i F-35-programmet. Under produksjonslisensavtalen mellom Kitron og Northrop Grumman vil Kitron produsere moduler for F-35 Joint Strike Fighter.