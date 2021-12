Samling av økonomimiljøet i staten

Annonse

Avdeling for offentlige anskaffelser flyttes fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Regjeringen besluttet i juni 2019 at anskaffelsesområdet skulle flyttes til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

– Det at fagområdet offentlige anskaffelser blir en integrert del av DFØ, vil gi et samlet miljø innen økonomistyring og ledelse. Dette vil styrke arbeidet vårt for effektiv ressursbruk i staten, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

Avdeling for offentlige anskaffelser jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.