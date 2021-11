Stor satsing fra Posten på netthandel

Annonse

Kraftig vekst i netthandelen og forventninger om kortere leveringstider gjør at Posten bygger Norges største fullautomatiserte lagerløsning. Satsingen er sentral i en større nordisk offensiv for å styrke konsernets netthandelstilbud med raskere og grønnere leveranser, heter det i en pressemelding.

Det nevnes ikke, men det er neppe noen tvil om at dette er et mottrekk til Amazon, som er i ferd med å etablere seg i Norden.

Det fullautomatiske lageret skal bygges i et lokale på 36 000 m² på Berger utenfor Oslo. I den nye lagerløsningen vil nye digitale løsninger og automatiserte prosesser ta hånd om all logistikk fra man har trykket på kjøpsknappen i nettbutikken til varen leveres.

Her vil det bli plukket, pakket og kjørt ut pakker til netthandlere på hele Østlandet frem til klokken ni på kvelden. Dette vil øke effektiviteten og redusere leveringstiden kraftig slik at netthandlere vil få pakker levert på døren bare timer etter at handelen er utført på nettet. Den nye digitale løsningen gir kundene full sporbarhet og kontroll over ordrene og produktene fra kjøp til leveranse.

Komplett løsning

– Dette er en av flere viktige komponenter i vår strategiske satsing for å tilby en mer komplett netthandelsløsning i Norden. Det ligger høye ambisjoner bak satsingen som er viktig for å styrke konkurransekraften til våre kunder og spesielt i kampen mot internasjonale nettgiganter. Den nye fullautomatiserte lagerløsning kombinert med våre fleksible leveringstjenester vil styrke kundeopplevelsen og redusere leveringstiden samtidig som det styrker leveringskvaliteten for nettbutikkene, sier Per Öhagen, konserndirektør for e-handel og logistikk i Posten Norge.

I etableringen av den nye tredjeparts logistikkløsningen har Posten inngått to viktige avtaler. Swisslog vil gi effektivisering i den fysiske håndteringen av varer, og Tiqqe vil sikre høyt nivå på den skybaserte integrasjon mellom nettbutikker, markedsplasser, lager, leveranser og eventuelle returer. Sammen med partnere jobber konsernets innovasjonsmiljøer med utvikling av tjenesten og i tett dialog med en rekke nettbutikker vil ny funksjonalitet lanseres løpende.

Autobutikk

Swisslog er et internasjonalt selskap som leverer automatisert lagersystemer, et såkalt AutoStore. Det robotiserte systemet sørger for en effektiv plukking av netthandelsvarer. Når dette kombineres med Postens digitale løsninger og Tiqqes skyløsninger som gir full integrering mot de fleste nettbutikker og markedsplasser, vil Posten og Bring tilby kundene en kvalitet og bredde i tjenestene ingen andre gjør i det nordiske markedet.

Shelfless er navnet på den nye tjenesten som Posten-konsernet tilbyr nettbutikker under merkevaren Bring. Nettbutikkene trenger ikke egne hyller, lager, plukk og pakk eller administrasjon med å få sendt ut varene slik som mottaker ønsker det. Shelfless er en «fulfilment»-tjeneste fra Bring som gjør at kundene kan fokusere på sin nettbutikk og sluttkundene.