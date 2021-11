Kartverket inviterer alle kartinteresserte til dugnad

Annonse

Om du er interessert i historie og kart, og i tillegg er ferdig med å se alle tv-serier og filmer du noengang har tenkt å se denne måneden, så har Statens kartverk et forslag til tidtrøyte som i tillegg er nyttig: stedfesting av historiske kart.

Kartverket opplyser på sine nettsider at store deler av etatens historiske kart er digitalisert og tilgjengelige, men de mangler georeferanser. Det vil si at det digitale historiske kartet ikke er plassert i koordinatsystemene vi bruker i dag. Det er dette Kartverket vil ha hjelp til av oss.

En slags quiz

Måten vi gir de gamle kartene moderne georeferanser på, er at et moderne kart stilles sammen med den gamle. Så skal vi klikke på det samme punktet på nytt og gammelt kart, og når vi har lagd tilstrekkelig mange punkter på kartene, så klarer Kartverkets systemer å plassere det gamle kartet med moderne koordinater.

Interessant nok så er jo ikke riktig gamle kart korrekte, med tanke på avstander og formen på landet, men når vi bare gir systemet mange nok punkter så tar det seg av å strekke og vri på det gamle kartet for å få det til å passe så godt som mulig med virkeligheten.

Utgangspunktet vi får er altså et gammelt kart på ene halvdelen av skjermen og et moderne verdenskart på den andre. Dermed blir det en slags geografiquiz å finne ut av hvor det gamle kartet hører til. Det behøver ikke å være så stort utsnitt, eller så dekker kartet et sted uten kjente byer og steder. Om du ikke klarer å finne ut hvor det et, så kan du hoppe til det neste kartet, men det morsomme er jo å vri opp Google med stedsnavnene på det gamle kartet for å forsøke å finne ut hvor vi er.

Om du har lyst til å bruke litt av hjemmepåsken din på å hjelpe Kartverket med å gi data til sine gamle kart, så finner du opplegget på denne nettsiden. Deretter klikker du på «Jeg vil stedfeste kart» for å gå inn i selve systemet.