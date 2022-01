Vil ha mer innovasjon og digitalisering i distriktene

Annonse

Mye tyder på at distriktskommunene sjeldnere melder seg på i statlige ordninger for innovasjon, sammenlignet med mer sentrale kommuner. Det skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en melding på sine sider.

Nå vil departementet kartlegge situasjonen, og vurdere tiltak for å øke innovasjon i distriktene. De lyser derfor ut et eksternt oppdrag for å bistå dette arbeidet.

Utrederne kan også vurdere tiltak som bør settes i verk for å fremme innovasjon i distriktene. Arbeidet sees i sammenheng med den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, som er ventet våren 2020.

Bruke mulighetene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på et utvalg statlige ordninger for innovasjon, fornying, utvikling og digitalisering i kommunesektoren.

Ifølge KS sitt Innovasjonsbarometer har 3 av 4 kommunale virksomheter gjennomført og tatt i bruk innovasjoner, men det er mest innovasjon i mellomstore kommuner, og i kommuner med middels sentralitetsgrad.

– Det er viktig å finne ut om dette bildet stemmer, og hvilke tiltak vi trenger for å fremme innovasjon i distriktskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i meldingen, og fortsetter:

– Distriktskommunene står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Befolkningen blir eldre, økonomien blir strammere og klimaet er i endring. Derfor er det viktig at de tar i bruk de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, slik at de kan gi innbyggerne best mulig tjenester også i framtida.