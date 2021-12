Snusfornuftig om snus og teknologi

Annonse

Norge har nok en gang fått flertall for et statsbudsjett. Litt ekstra oljepenger til billigere brus og snus, så var det hele i boks. Det er lett å raljere når partienes mest populistiske, men kanskje ikke viktigste, fanesaker dominerer den politiske debatten i Norge. For egentlig ligger det jo godt med kloke tanker bak prioriteringene som hvert år blir gjort i statsbudsjettet. Og når alt kommer til alt, er vi dette landet rørende enig om de store tingene.

Likevel, det er mange viktige saker som drukner når snus og brus er overskriften. For eksempel at regjeringen kutter 10 millioner kroner til digital undervisning eller at Frps krav om større bevilgninger til bredbånd i grisgrendte strøk forsvant på veien til et kompromiss på borgerlig side.

Norge er et digitalt land. På de fleste rangeringer er vi helt på topp, og effektiviseringen vi som samfunn tar ut gjennom ny bruk av teknologi er enorm. Men dette endrer samtidig samfunnet raskt, også på måter som ikke bare er positivt. Vi kan nevne: Sosiale mediers bidrag til et mer polarisert debattklima, klasseskiller mellom de som behersker teknologi og de som ikke gjør det, et stadig økende press på personvernet, store teknologigiganter som skviser ut all konkurranse (og som ikke effektivt lar seg skattlegge i de landene de opererer), et mediemangfold som stadig blir mindre, et økende press på arbeidsmarkedet etterhvert som tidligere fysiske arbeidsoppgaver blir digitalisert og ikke minst ... hvordan vil egentlig stadig flere systemer basert på kunstig intelligens påvirke samfunnet vårt?

Kort sagt, det fortjener en større debatt hvordan teknologi gjennomgripende endrer nesten alt, og ikke minst hvordan vi ønsker disse endringene skal bli. Det handler faktisk om politikk: By/land, klima, samferdsel, helse, skole, forvaltning, sikkerhet og mange andre områder.

Vi sitter på teknologitoget, og det raser av sted, men vi vet lite om hva som skjer rundt neste sving. Det bør vi bruke mer tid på å finne ut av, og kanskje litt mindre tid på diskutere priser på søte drikker og tobakksvarer.