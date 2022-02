Mer EU-penger til wifi-utbygging i kommunene i dag

Annonse

Tredje runde av EUs tildelinger av midler til wifi-utbygging på offentlige steder (WIFI4EU-prosjektet) kan søkes på i dag. Hver kommune som får tildelt midler, får 15.000 euro å rutte med for å lage offentlige wifi-soner i kommunen sin.

Midlene tildeles etter først-til-mølla-prinsippet, så det er viktig å klikke på søknadsknappen nøyaktig klokken 13 i dag.

Litt forarbeid

Det er flere forutsetninger for at en kommune kan søke om disse midlene. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) minner i en nyhetssak om at følgende må være på plass før man kan sitte klar for å levere søknaden etter lunch i dag:

Har registrert din kommune i WiFi4EU-portalen

Har lastet opp de nødvendige støttedokumentene

Har godtatt vilkårene og erklæringen om kvalifisering ved å merke den aktuelle boksen på siden «Min søknad»

Les mer om WIFI4EU-ordningen her, og ta kontakt med Nkom om du har spørsmål.

Selv om det gjelder å levere søknaden så presist som mulig på klokkeslettet, er det ikke slik at ett land kan stikke av med alle pengene. EU-kommisjonen fordeler midlene over alle land som har søkere, men internt i landene tildeles pengene etter hvem som søkte først.

I forrige runde sikret 20 norske kommuner seg denne støtten til wifi-utbygging, og søknadsrunden var over på under ett minutt. Det er altså all grunn til å sitte klar på knappen når klokka slår.