Digitalisering blir tema for stortingsmelding om samepolitikken 2020

– Regjeringen har bestemt at neste års stortingsmelding om samepolitikken skal ha digitalisering som tema, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen legger hver vårsesjon fram en melding til Stortinget om samiske forhold. Sametinget har pekt på at det er for få digitale tjenester på samiske språk.

Ordbøker og retteprogram

– Regjeringen har laget en strategi for digitalisering av offentlig sektor, der målet er at befolkningen skal oppleve én offentlig sektor som bruker digitalisering til å tilby mer proaktive og sammenhengende tjenester. Nå følger vi opp med en melding som blant annet skal belyse hvordan målet skal nås for samiske språkbrukere, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i meldingen.

Monica Mæland peker på at det allerede gjøres mye bra arbeid for å styrke samisk språkteknologi, for eksempel av Divvun (samisk språkteknologi) og Giellatekno (senter for samisk språkteknologi).

– Blant annet er det utviklet samiske digitale ordbøker, retteprogrammer og tastatur, og en samisk digital læremiddelportal. Jeg er opptatt av at meldingen skal løfte og synliggjøre dette arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsministeren.