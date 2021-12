Google vil fjerne tredjeparts informasjonskapsler i 2022

Annonse

Dette gjøres som et tiltak mot bot-baserte annonsesvindler. For brukere flest er tredjeparts informasjonskapsler blitt et tildels stort problem i forhold til personvern. Nå vil Google fjerne dem helt.

Den ambisiøse planen går ut på å erstatte disse med tillitsmerker, eller «trust tokens» på engelsk. Google mener at det nye API-et kan bidra til å bekjempe annonsesvindel gjennom å kunne skille mellom bots – programvareroboter – og mennesker som brukere.

Google har allerede begynt uttesting av tillitsmerker sammen med utviklere. Det er stadig flere som deltar, og testing i virkelige situasjoner er nær forestående.

Bedre for brukerne

– Vi utforsker en hel rekke med andre tilnærmingsmåter for å forbedre brukernes personvern, samtidig som vi sikrer at de som publiserer kan tjene det de trenger for å finansiere godt innhold, og at annonsører kan nå de riktige mottakerne av reklame for produktene deres, skriver Google på en blogg.

Google kritiserte også bruken av skjulte teknikker for å få tilgang til brukeres data eller å spore dem i hemmelighet. De skriver at bruken av såkalt «fingerprinting» bør blokkeres. Videre at deres nye tilnærming til digital annonsering er basert på å fokusere på kryssplattform som skal gi konsistente opplevelser på tvers av web, mobil-apper, smart-tv og digital audio.

Derfor annonsen

Selskapet viser til at de allerede har et ikon for «hvorfor denne annonsen» i digital annonsering, som skal hjelpe brukere til å forstå hvorfor de ser en gitt annonse på en nettside. Denne funksjonen blir ifølge Google benyttet over 15 millioner ganger om dagen.

Etter hvert vil Google gjøre endringer for å få til bedre brukeropplevelser, som en ny funksjonalitet for «om denne annonsen». Denne skal vise informasjon om annonsøren, så som verifisert navn. Informasjonen skal bli tilgjengelig gjennom annonser som leveres vi Google Ads og Display & Video 360. Dette skal være tilgjengelig fra 2021.