Regjeringen lanserer nasjonal øvingspakke for virksomheter

Omfattende og gratis øvingsopplegg er gjort tilgjengelig fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for å gjøre alle norske virksomheter, foreninger og lag bedre rustet til å møte digitale trusler, heter det i en melding fra Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

1. oktober startet årets nasjonale sikkerhetsmåned. På vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, koordinerer Norsk Senter for Informasjonssikring (Norsis) for tiende gang den norske delen av den årlige europeiske informasjonssikkerhetskampanjen.

– Hele nasjonen skal nå øves. Vi trenger et felles løft av sikkerheten i kjølvannet av lyndigitaliseringen som koronaepidemien har gitt oss. Det er ikke nok å digitalisere, det må gjøres på en god og sikker måte. Opplæring og kontinuerlig øving er sentralt for å bidra til at digitaliseringen skjer på en god måte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

220 000 får opplæring i oktober

I løpet av oktober får i alt mer enn 220 000 nordmenn tilsendt de åtte e-læringsmodulene som utgjør opplæringspakken. Justis- og beredskapsdepartementet og flere underliggende etater er blant de 450 virksomhetene som så langt har bestilt opplæringspakken til sine ansatte.

Ett mål er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører en digital opplæringspakke utviklet av Norsis, blant sine ansatte. Den vil bidra til at de ansatte blir i enda bedre stand til å verne om arbeidsplassens verdier.

Opplæringspakken kan bestilles gjennom hele oktober på www.norsis.no/nsm. DSB har ledet arbeidet med å utvikle en rekke forskjellige øvingsopplegg, som alle ligger tilgjengelig på nettsiden www.ovelse.no.

Her kan for eksempel ledergrupper i alle typer offentlige og private virksomheter diskutere ulike scenarioer som oppstår når uønskede digitale hendelser rammer og hvordan en bør jobbe for å forebygge og håndtere slike hendelser.

Reelle og praktiske scenarioer

Ett av øvingsscenarioene handler om å jobbe sikkert på hjemmekontor. For hvor sikkert er egentlig hjemmenettverket ditt og hvem har tilgang til dette? Øvelsen starter med et hjemmekontorscenario og utvikler seg til at medarbeiderens virksomhet mottar en trussel-epost.

Deretter følger noen åpne spørsmål og ulike forslag til hvordan situasjonen kan håndteres. Det legges også opp til en meningsutveksling blant de ansatte. Ved å utveksle egne erfaringer og se hvordan planverk og retningslinjer passer inn i et konkret scenario, vil virksomhetens kunnskap koordineres og videreutvikles.

Scenarioene er utarbeidet i et bredt samarbeid mellom DSB, Norsis, Digitaliseringsdirektoratet, NSM og NTNU.