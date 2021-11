Nå må de finne alternative måter å utføre inspeksjoner på

Annonse

Som utpekt teknisk kontrollorgan organiserer Sintef Certification årlige inspeksjoner hos innehavere av sertifikater og godkjenninger i byggenæringen.

Normalt gjennomføres dette som fysiske bedriftsbesøk, men dagens koronasituasjon har ført til at stiftelsen nå må utføre den overvåkende kontrollen på nye måter.

Digitale inspeksjoner

På grunn av myndighetenes tiltak for smittevern, vil inspeksjoner fra Sintef i 2020 gjennomføres ved at det benyttes digitale løsninger som MS Teams eller Skype, e-post og telefon, skriver Sintef i en pressemelding.

Ifølge Marius Kvalvik, enhetsleder i Sintef Certification, ble det utført omtrent 200 inspeksjoner i 2019. Det forventes et tilsvarende volum i 2020.

– Ved å utføre inspeksjoner på denne måten med digitale hjelpemidler kan vi sikre at viktige og kontraktforpliktede inspeksjoner blir gjennomført, samtidig med at vi kan bidra til at Sintefs-kunder innenfor sertifisering og godkjenning blir behandlet likt, sier Kvalvik i pressemeldingen.

En god erfaring

De første digitale inspeksjonene starter i april, men Sintef vurderer å fortsette med en mer digital måte å gjennomføre oppdrag på selv etter at samfunnet er åpnet opp igjen. For eksempel ved en kombinasjon av fysiske inspeksjoner og digitale løsninger.

Kvalvik peker på at mindre bruk av fly og bil ved inspeksjoner vil bidra til lavere klimagassutslipp og lavere kostnader, og at denne måten å jobbe på dermed kan ha flere positive faktorer. Sintef skal også ha fått gode tilbakemeldinger fra flere av sine kunder.

– De ser positivt på at Sintef kan gjøre denne oppfølgingen på en ny måte, når situasjonen krever det, sier Kvalvik i meldingen.