EU: Gratis data til enkelte apper er ikke forenlig med det åpne nettet

Telenor Ungarn, som ikke lenger eies av Telenor – selskapet er solgt ut, men får beholde navnet en stund til, har tapt en viktig prinsippsak i EU-domstolen. Nettnøytralitet knesettes som prinsipp, og internettilbydere får ikke friste med tilbud om gratis data til enkelte applikasjoner, som Spotify, Netflix eller Facebook.

I en dom fra 15. september 2020 fortolker EU-domstolen for første gang det grunnleggende prinsippet om det åpne internett, ofte kalt nettnøytralitet.

Den konkrete saken dreier seg om hvorvidt det er tillatt for internettilbydere å gi særlig gode betingelser for visse applikasjoner. Det kan for eksempel være at mobilabonnement gir kunden mulighet til å bruke data ut over den kvoten som følger abonnementet til å strømme eksempelvis Spotify eller Netflix.

Nei til nulltakst

I fortolkningen fra EU-domstolen er det klart at såkalte nulltakster ikke er tillatt. Det står i dommen at «kravene til beskyttelse av internettbrukernes rettigheter og til ikkediskriminerende behandling av trafikken er til hinder for at en tilbyder av internettforbindelse begunstiger visse applikasjoner og tjenester ved hjelp av tilbud hvor disse applikasjoner og tjenester omfattes av en ‘nulltakst’ og hvor bruk av andre applikasjoner og tjenester utsettes for blokkering eller bremsing», skriver domstolen i en pressemelding.

Likhet for alle

Prinsippene om nettnøytralitet tilsier at alle data fra alle leverandører skal behandles likeverdig og på samme måte i infrastrukturen, hvor visse typer data ikke får ha fortrinnsrett.

Dermed fastslår EU-domstolen at en tilbyder av tilgang til internett ikke får tilby pakker med nulltakst for enkelte applikasjoner og begrensninger for andre, siden dette forverrer sluttbrukernes rettigheter.

«Slike pakker egner seg derfor til å forsterke bruken av de foretrukne applikasjoner og tjenester og tilsvarende fører til å minske bruken av øvrige applikasjoner og tjenester», heter det videre i dommen.