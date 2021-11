Flere «koronatjenester» utviklet i Altinn på rekordtid

Annonse

Lørdag 21. mars ble Altinn forespurt om å utvikle et skjema for å samle inn oversikt over munnbindbeholdningen hos landets tannleger. Klokken 17.30 samme dag mottok leverandør Accenture en spesifikasjon på skjemaet fra Helsedirektoratet. Allerede klokken 20.10 samme kveld var første versjon av innrapporteringsskjemaet klart i produksjon. Mandag 23. mars kom det på ny en forespørsel fra Helsedirektoratet. Denne gang var det ønske om et nytt innrapporteringsskjema for alle kommunene, som skal rapportere sin beholdning og forbruk av smittevernutstyr. Vel tre timer senere samme dag var skjemaet klart for bruk i produksjon.– Vi har fått svært god hjelp til å etablere tjenester og rapporteringsskjemaer via Altinn. Dette gjør at vi i denne krevende situasjonen får bedre oversikt over de faktiske problemene for de som daglig arbeider med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med koronavirus, sier Eirik Rødseth Bakka i Helsedirektoratet.

Også den siste uka har Helsedirektoratet produksjonssatt to nye tjenester – et skjema for hyppig innrapportering av lokaler og behandlingskapasitet i kommunene og en tjeneste der tilgjengelig helsepersonell, som ønsker å bidra i koronasituasjonen, kan registrere seg.

Endring i regelverk og NAV-skjemaer

Koronasituasjonen har også ført til endring i en NAV-tjeneste som danner grunnlaget for refusjon fra NAV til arbeidsgiver. Det var viktig å få det publisert raskest mulig. Endringene var satt i produksjon 32 minutter etter at bestillingen ble mottatt.

– Det er svært viktig i denne situasjonen at nasjonale felleskomponenter også kan agere hurtig for å støtte oppunder alle endringene som er nødvendige for å få løst de store utfordringene vi nå står i. Det har både Altinn og andre aktører vist at de kan levere på, sier Mona Elisabeth Terning, teamleder ved IT-avdelingen i NAV.

NAV har også denne uken produksjonssatt en tjeneste for hyppigere refusjonsutbetaling fra NAV.

Imponerende innsats!

– Mye av jobbingen har foregått både i helg og på kveldstid. Dette viser en imponerende innsats, både fra tjenesteeierne i Altinn og ikke minst fra underleverandør Accenture, som har stilt opp og gjort en formidabel innsats, sier fungerende avdelingsdirektør Kristine Aasen i Digitaliseringsdirektoratet.

Alle tjenester i Altinn bruker autentisering via ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR).

Fellesløsninger spiller viktig rolle

I samme tidsrom har helsenorge.no lansert en ny tjeneste for selvrapportering av symptomer på koronasmitte, der brukerne logger seg inn via ID-porten.

– Våre fellesløsninger spiller nå en viktig rolle i samfunnet, og dette er et eksempel på at ID-porten er svært viktig, sier avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Digitaliseringsdirektoratet.