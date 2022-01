Discovery har brutt forhandlingene med Get om ny distribusjonsavtale

Annonse

Get mener svarte skjermer er helt unødvendig, og at forhandlingene bør fortsette uten at amerikanske Discovery stenger tilgangen til kanaler for TV-seerne.

Get har tilbudt amerikanske Discovery en kortsiktig avtale basert på eksisterende vilkår, slik at kundene ikke mister TV-kanaler før en langsiktig avtale er på plass. Dette ønsket ikke Discovery å være med på. Dermed mister Gets kunder muligheten til å se Discovery sine kanaler fra og med i dag.

– Til alle våre kunder vil jeg si beklager. Dette er ikke en løsning vi har ønsket. Vi har jobbet hardt med å la våre seere ha tilgang på sine vante kanaler mens vi forhandler, men dessverre har ikke Discovery ønsket dette. Vårt mål har hele tiden vært å gi kundene fortsatt valgfrihet til en overkommelig pris. Derfor synes vi ikke det er rettferdig at Discovery ønsker å tvinge våre kunder til å betale for kanaler de ikke ønsker, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge som Get er en del av.

Kjernen i forhandlingene handler om kundenes valgmuligheter. Discovery vil ha Gets TV-seere til å betale mer for innhold de er mindre interessert i, og i tillegg forsøker Discovery å splitte opp innholdet sitt på en måte som gjør at seerne må abonnere på flere betalingstjenester for å se de samme programmene de har vært vant til. Det vil begrense valgmulighetene til Gets kunder.

– Vi vet at valgfrihet er viktig for kundene våre, og den kampen gir vi oss aldri på. Vi har bevisste kunder som selv velger de kanalene og tjenestene de ønsker å se på ut i fra det innholdet som tilbys. Get skal ha Norges beste og mest fleksible tv-tilbud, hvor kunder fritt kan endre sin TV- og strømmepakke. Dette har vært en stor suksess og vi opplever at kundene velger ofte, og de velger forskjellig. Vi kan selvsagt ikke være med på en avtale hvor vi tvinger våre kunder til å betale for innhold som de ikke finner interessant, fortsetter Kaalen.

For å gjøre TV-tittingen litt bedre i denne situasjonen vil alle Get-kunder få 25 ekstra poeng som kan brukes til å velge blant et stort utvalg av kanaler og strømmetjenester i valgmenyen. Med disse kan kundene selv velge inn mer innhold enn de har mistet, og de bestemmer selv hvilke kanaler/strømmetjenester de ønsker.

– Vi ønsker fortsatt å finne en god løsning sammen med Discovery, slik at vi fortsetter å skape god kundeverdi også i tiden fremover til glede for alle parter. Vår dør står fortsatt åpen og vi setter oss ned når som helst for å forhandle videre, avslutter Kaalen.

Get sitt tilbud om å inngå en kortsiktig avtale basert på eksisterende vilkår står fortsatt ved lag, og selskapet håper Discovery tar til fornuft slik at Gets kunder kan fortsette å se på TV Norge og andre Discovery-kanaler inntil vi har en ny langsiktig avtale på plass.