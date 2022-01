Disneys nye streaming-tjeneste kommer til Europa i november

Annonse

Den 12. november lanseres Disney+ i USA. Da kan også brukere i Nederland og Canada kose seg med streaming-tjenesten.

En uke senere kan også de som er bosatt i Australia og New Zealand benytte seg av tjenesten.

Disney+ byr på innhold fra Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Akkurat når tjenesten kommer til Norge vites ikke, men hjemmesidene er kommet på norsk. Dermed er det bare å smøre seg med tålmodighet.

Ifølge vår danske søsteravis Computerworld Danmark, kan vi i alle fall forvente å måtte punge ut langt mindre for et Disney+-abonnement enn hva vi nå betaler for Netflix.

Den amerikanske debutprisen for Disney+ skal være på 6,99 dollar, noe som tilsvarer omtrent 63 norske kroner.