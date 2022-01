Politiet, DNB og Telenor i sikkerhets-samarbeid

Annonse

I en informasjonskampanje skal politiet, DNB og Telenor Norge samarbeide om å forebygge svindel mot eldre.

Informasjonskampanjen handler ifølge Telenor om å bevisstgjøre eldre og deres pårørende om metodene svindleren bruker. De tre aktørene har derfor utarbeidet en felles brosjyre som vil være tilgjengelig for kunder av DNB og Telenor, samt publikum for øvrig.

Thorbjørn Busch som er spesialrådgiver i Telenors sikkerhetsavdeling mener at flere av bedrageriene kunne vært avverget dersom befolkningen hadde vært klar over hvordan svindlere opererer. Han forteller at du kan være sikker på at du har med en svindler å gjøre dersom vedkommende spør deg om engangskoden til BankID og passord, selv om de gir seg ut for å være fra banken, eller til og med politiet.

– Svindleren prøver å få deg til å føle frykt, grådighet stress eller usikkerhet. Ofte forsøker de å skape et tidspress også – de gir et inntrykk av at du må gjøre som de sier nå, ellers forsvinner muligheten, forklarer Busch i meldingen

Stor økning i bedragerier

DNB erfarer at bedrageri og bedrageriforsøk øker voldsomt i omfang, og at eldre er en målgruppe som svindlerne retter seg spesielt mot.

‒ Vi ser at kunder blir lurt både i investeringsbedragerier, phishingangrep, telefonsvindel og kjærlighetssvindel. Vårt klare råd er: oppgi aldri under noen omstendigheter sensitiv informasjon til noen som kontakter deg. Seriøse aktører ber deg aldri oppgi slik informasjon på telefon eller gjennom en lenke de sender deg på SMS eller e-post, sier Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNBs bedrageriforebyggende enhet, i meldingen.