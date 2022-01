Dokumenter sommerferien som en proff

Annonse

Norsk natur er fantastisk, og med jevne mellomrom dukker det opp bilder og filmsnutter som virkelig bergtar. Bilder og filmer man tenker det ikke er mulig å ta selv. Men faktum er at det ikke trenger å være så vanskelig – bare man setter av tid og har de rette greiene, skal vi tro Hans-Petter Nygård Hansen.

Vi avtaler å møte ham i skogkanten i Oslo der han viser oss hvilke dingser han kan pakke med seg, og hvordan han går fram for å skape sine gylne øyeblikk på skjermen. Han stiller opp med telt og en utstyrspakke til om lag 70 000 kroner, inklusive en drone, actionkamera med gimbal, flere selfiestenger og tripoder, ekstra smarttelefoner, for å nevne noe.

Annonse

– Man må på ingen måte ha eller dra med seg alt jeg har. Ofte tar jeg bare med meg 360-kameraet og den tre meter lange selfiestangen. I tillegg bruker jeg mobilen flittig. Det beste kameraet er det du alltid har med, og det er jo smarttelefonen, sier Nygård Hansen.

Forbered – ikke minst turfølget

Annonse

Arbeidet med å fange gode øyeblikk starter lenge før sekken pakkes. Og det kan være verdt å merke seg at det ikke bare er filmprosjektet som skal forberedes. Det første man skal være klar over er at hvis man blir litt bitt av basillen, kan det virke enerverende på omgivelsene. Øvrig turfølge kan rett og slett finne det irriterende, hvis de egentlig bare er motivert for å være på tur – og ikke delta på en foto-shoot.

Det kan være utrolig slitsomt at man skal stoppe hver femte meter, eller gå fram og tilbake for kanskje å sette opp kamera og komme inn i bildet. Nygård-Hansen løser gjerne dette problemet på en helt annen måte.

Annonse

– Jeg trives godt med å dra på tur alene når jeg skal lage film, for da kan jeg kose meg med opptak og gjøre grovredigering og rydde i bilder på kvelden, uten å irritere turfølget mitt, sier han.

Hvis man skal ta mye film og bilder er det lurt å avklare med folk om de har lyst til å være med på skjermen også, det er ikke alle som er like komfortable med det. Det kan rett og slett være en tanke å gjøre en avtale med familien på forhånd, for å sikre at planen om å spare gylne øyeblikk ikke ender som familiebråk i sommerferien.

Hvor skal teltet opp?

Hvor man skal legge turen, og ikke minst hvor man slår leir, er et viktig premiss for å fange de beste øyeblikkene. Nygård-Hansen bruker gjerne tid med kart og forskjellige apper for å planlegge filmingen, og være forberedt på de såkalte «golden hours». Når sola går ned, og kanskje like viktig – når den går opp.

– Mange glemmer at det er to «golden hours» i døgnet. Det hender jeg setter på en alarm til soloppgang, og går ut og setter opp et kamera på en tripod og filmer soloppgangen med time-lapse. Det kan bli en fin b-roll i videoen, sier han.

Leirplassen velger han ut fra kart, der han ser på terrenget hvor det vil være mulig å fange soloppgangen eller -nedgangen, alt ettersom hva som er viktigst for den turen. Er det en leirplass så man kan ha bål, for eksempel, eller er det terreng som vil skjerme sola.

Dessuten bruker han Instagram for å se om det er mange andre bilder fra leirplassen. Hvis det er det, er sannsynligheten stor for at det er andre folk der, noe han forsøker å unngå. Både fordi de i så fall vil være fremmedelementer i film og bilder, og ikke minst fordi det kan føles invaderende å ha et foto-shoot ved siden av seg.

Selve turen planlegges med ut.no, Google Maps, og andre tilgjengelige kart, men når det kommer til selve leirplassen går Nygård-Hansen gjerne ett skritt lenger.

– Appen UAV forecast gir et godt bilde av været og om det egner seg for å filme med drone avhengig av vind, vindkast, temperatur og mer. Med Sun Surveyor Lite kan jeg se hvor solen går opp og ned og eventuelt hvor månen står. Det bruker jeg for å bestemme hvordan jeg skal sette opp teltet, avhengig av hva jeg skal filme, sier han.

Kamera-utstyr for tur

Entusiasten har selvsagt mer enn ett kamera i bagen sin, og Nygård-Hansen har temmelig mye å velge i. Og de brukes til forskjellige ting. Nygård-Hansen bruker et DJI Pocket 2 action-kamera, og et Insta360 One X2.

– Jeg har blitt veldig glad i 360-kaeraet mitt. Det er vanntett, lite og lettvint å bruke, og har blitt en lifesaver i mange tilfeller. Det limer sammen bilder fra begge sider, og fjerner selfiestangen fra bildet, så det ser ut som man har en drone som følger rett ved, sier han, og gjør oppmerksom på noen viktige detaljer, sier han.

Kameraet er rent fysisk to kameraer på hver sin side som filmer i litt mer enn 180 grader også limes det hele sammen med kunstig intelligens til en 360 graders film. Hvis man holder den ene siden rett mot sola og den andre rett fra, vil de to kameraene filme med forskjellig blenderåpning, noe som vil oppleves som et skille midt i opptaket. Derfor bør man passe på å holde kameraet slik at lysforholdene på begge sider er så like som mulig. Dessuten – selv om selfie-stangen fjernes, klarer ikke kameraet å fjerne skyggen av stangen.

Til det andre action-kameraet har han en avansert gimbal som holder kameraet stabilt og kan følge et valgt objekt mens han går. Med dette kameraet kan han også bruke en ekstern mikrofon for bedre lyd.

I tillegg har han alltid med to mobiler, slik at han kan bruke en til hyperlapser og fremdeles ha en tilgjengelig for andre opptak. Han liker for eksempel å bruke appen Relive for å gjøre opptak av turen underveis.

Stenger og stativ

I tillegg til en tradisjonell selfiestang bruker Nygård-Hansen en teleskopstang som kan strekkes ut til tre meter. Sammen med 360-kameraet gir det nesten en følelse av å ha en drone som følger på nært hold når han går.

– Den er utrolig kul, og gir mange spennende muligheter. Jeg kan for eksempel sette på 360-kameraet og stikke det inn i teltet, dra det ut og gå de første tre meterne opp fra leirplassen, og la dronen ta over derfra, sier han.

Han bruker også en gorillapod for stillbilder eller fast kameramontering når han går, men han har også en Jobb Griptight Pro telepod, som både er et stativ og en middels lang selfiestang med bluetooth selvutløser.

Dronen

Dronefilming er populært, men krever en del ekstra utstyr i sekken og litt ekstra forberedelser for å finne ut om det er lov å fly drone der du er. (Noe som ikke var tillatt på vår location). Hvis man skal fly drone er det også godt å være litt alene i terrenget, da en drone i lufta ikke nødvendigvis er hyggelig for andre turfølger.

Han bruker appen Safe2Fly som gir en kjapp status på om det er lov der han er, i tillegg til at han alltid ser på Miljødirektoratet sin Naturbase-nettside (kart.naturbase.no) for å forsikre seg om at han ikke flyr på steder som er fredet.

Nygård-Hansen bruker en DJI Mavic Air 2 drone som han har utstyrt med ND-filtre for ikke å slippe inn for mye sollys. Hvis han tar med dronen tar han også med ekstra batteripakker. Det fine med de batteriene er at de har USB-uttak, slik at de kan brukes som batteribank for andre formål på turen.

Etterarbeid

Etter at filmene er skutt, starter etterarbeidet, og Hans-Petter setter gjerne i gang allerede i leiren. Noe han koser seg med, men som er nok et potensielt irritasjonsmoment for turfølget. Uansett – etterarbeidet er en til dels betydelig del av jobben, både når det gjelder fargejustering av bildemateriale til klipping og redigering av filmmateriale.

REDIGERER I LEIR: Hans-Petter Nygård Hansen kombinerer teknologinerding med friluftsinteresse. Resultatet er spektakulære turbilder og -filmer. (Foto: Liisa Leesment, Computerworld)

– Jeg lagrer alt råmateriale rett i opp i skyen, og redigerer derfra. Jeg har et abonnement med utvidet lagring, og sikrer meg med at ingenting blir kun lagret på de forskjellige enhetene. Dersom det ikke er dekning der jeg er i øyeblikket, laster jeg opp så snart jeg kommer inn i dekning igjen, sier han.

På grunn av forskjellige enheter havner noe i iCloud, men alt i Google Photo. Og alt blir merket med metadata og GPS-informasjon. Hvis han skal legge ut noe direkte fra turen, bruker han gjerne Snapseed og Lightleap på mobilen, og hvis det er en filmsnutt som skal ut kjapt, bruker han InShot.

– Tilbake fra turen og hjemme for å redigere alt på skikkelig vis, har jeg landet på Luminar Ai for bilder, og Wondershare Filmora og Magisto for filmredigering, avhengig av hvordan han ønsker å fortelle historien. Musikk og effekter finner jeg på artist.io. Det lønner seg å bruke en tjeneste hvor man unngår å havne i en diskusjon om opphavsrettigheter med Facebook, Instagram og YouTube, sier han.

Mengden av etterarbeid er ofte en konsekvens av planleggingen. Han råder til å ha en idé om hva du skal ende opp med før du drar, og filme i tråd med det underveis, så du ikke ender opp med masse usammenhengende råmateriale.

Hvis du planlegger å legge ut filmen et sted, er det også viktig å være sikker på at du har tillatelse fra de som er med på filmen før du legger ut. Både av høflighetshensyn, men også av juridiske grunner. Å glippe på det, kan i verste fall bli en kostbar forglemmelse under redigeringen.

– Og lagre alt i høy oppløsning, og film alt i høyeste kvalitet. Plutselig skjer det noe der du trenger et utsnitt av et bilde, eller du ønsker å kjøre det i sakte film. Det er veldig ergerlig å ha fått med noe på kamera, men ikke ha mulighet til å utnytte det, bare fordi du ville spare lagringsplass, sier han.

– Også sletter jeg aldri noe. Det som ikke blir brukt i en film, kan plutselig være gode bakgrunnsbilder i en annen produksjon, derfor tar jeg vare på alt, sier han.