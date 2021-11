Endelig en stilig telefon for de eldre

Annonse

En av de store utfordringene som møte selskaper som Doro er redselen for å skille seg ut. Tradisjonelt har telefoner som er spesiallaget for den eldre garde ikke akkurat vært et vakkert syn. Dette har også gjort at eldre har vegret seg for å bruke dem. Dette er et argument som Doro har fjernet med sin 8080-modell. Dette er rett og slett en pen smarttelefon som ikke stikker seg ut på noen måte.

Har alt

Doro 8080 har det aller meste av det du kan forvente av en smarttelefon. På denne måten skliller den seg ikke fra den store massen. Det er imidlertid de ekstra funksjonene og tilpasningene som Doro har gjort som er vesentlige. Det som er mest synlig finner du med en egen knapp på baksiden rett under kameraet. Dette er en egen alarmknapp som kan alarmere slektninger eller alarmsentraler hvis noe skulle skje. En meget fornuftig funksjon for eldre.

Du merker allerede når du setter opp telefonen at den er tilpasset de som ikke har teknologi som sitt første valg. Du blir veiledet gjennom oppsettet steg for steg, og du kan få ekstra veiledning underveis. Etter vår mening kunne dette vært gjort enda enklere, men det fungerer meget bra slik det er. Undertegnedes 94 år gamle far klarte faktisk dette uten alt for store utfordringer underveis.

I og med at telefonen er basert på Android vil brukere at dette kjenne seg igjen med en gang. Alle de kjente funksjonene er på plass. Det som skiller den ut er at Doro har laget et eget system for å aksessere disse funksjonene. Det er langt mer intuitivt og enklere å finne frem. Du kan også lage egne snarveier for funksjoner som er viktige og brukes ofte. Dette kan være smart å få en teknikkyndig bekjent eller slektning til å gjøre. Doro har faktisk gjort dette slik at man kan sette dette opp slik at en man stoler på kan fjernstyre telefonen, hvis man trenger hjelp.

Èn svakhet

Den store svakheten med Doro 8080 er etter vår mening kameraet. Dette er rett og slett ikke spesielt godt.

På den andre siden kommer Doro med en egen dokkingstasjon som gjør at brukeren slipper å rote med kabler og små kontakter. Det er bare å sette telefonen i stasjonen så lades den og den har et fast tilholdssted. Praktisk for den brukergruppen den er rettet mot.

For å konkludere er dette den beste telefonen rettet mot den eldre garde vi har sett til nå. Den skiller seg ikke utseendemessig fra en vanlig smarttelefon, og man slipper stigmaet som følger med å ha en telefon som er tilpasset de som ikke helt henger med rent teknisk. Med en prislapp rett i overkant av 3.600 kroner er den heller ikke spesielt dyr. Dette er en telefon vi kan anbefale på det varmeste.