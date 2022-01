Ny undersøkelse om sikkerhet for hybride arbeidsplasser

Annonse

Den kjente leverandøren av it-sikkerhetstjenester, Check Point, har fått gjennomført en undersøkelse som viser hvordan bedrifter har blitt påvirket av pandemien, spesielt når det gjelder IT- og sikkerhetsstrategier.

Datakriminalitet og det digitale trusselbildet har økt etter hvert som hackere har benyttet seg av overgangen til eksternt og hybridarbeid, og denne undersøkelsen bekrefter at det er et økende skifte mot skybaserte sikkerhets- og SASE-løsninger (Secure access service edge).

Fjernarbeid og sikkerhet

Ettersom organisasjoner gjør det mulig for sine ansatte å få tilgang til bedriftens ressurser eksternt, adresserer SASE-modellen begrensningene til tradisjonelle nettverksarkitekturer, konvergerende nettverk og sikkerhet i skyen.

Rapporten avdekker i hvilken grad fjernarbeid har påvirket næringslivets sikkerhet, operasjonelle omkostninger og innvirkning på brukerne, inkluderer hovedfunn fra undersøkelsen blant 450 globale IT- og sikkerhetspersoner:

• Hjemmekontor gir økt risiko: Ifølge 45 prosent av alle respondentene har bedrifter høyere risiko for dataangrep når de bytter til fjernarbeid. Industriene som rapporterte det høyeste nivået av nettangrep var finans (54 prosent), kraftsektoren (52 prosent) og prosessindustri (47 prosent).

• Administrasjonsutfordringer: De tre viktigste problemene IT- og sikkerhetsansvarlige takler nå er å skalere ytelse (46 prosent), personvern- og datasuverenitetshensyn (42 prosent) og støtte ekstern tilgang for ansattes private enheter (40 prosent).

• Strategier for å skalere fjerntilgang: For å møte det økte behovet for hjemmekontor sier 69 prosent av profesjonelle at de nå bygger lokal datasenterkapasitet, 66 prosent flytter til skybasert sikkerhet, og 36 prosent gjør begge deler.

• Beskytte apper via fjerntilgang: Når ekstern tilgang til bedriftsapper muliggjøres, mener 70 prosent at sikkerheten til applikasjoner mot nettangrep og nulldagstrusler er av stor betydning.

• Bruk av SASE-teknologi: 94 prosent er kjente med Secure Access Service Edge rammeverket, men veksten går tregt, der bare ni prosent har implementert det og 21 prosent planlegger å gjøre dette.

• Skiftet mot hjemmekontor og hybride arbeidsplasser er en av de viktigste endringene som har skjedd under koronapandemien. Mange bedrifter har måttet kompromittere nettverksytelsen og sikkerheten på tvers av sine distribuerte miljøer fordi de bruker flere forskjellige endepunktsløsninger, noe som fører til ledelseskompleksitet og en fragmentert trusseloversikt.

Lettere å legge til

– Denne undersøkelsen bekrefter at mange organisasjoner er mer utsatt og det er et økende skifte mot skybasert sikkerhet. SASE-rammeverket konsoliderer skytjenester for å minimere angrepsflater og forbedre brukeropplevelsen, sier Jørn Nygaard, country manager i Check Point.

Interessant nok avslører undersøkelsen dobbel bruk av både skybasert og lokal sikkerhet. Det kan være lettere å legge til kapasitet i dagens løsninger, i stedet for å rive ut og erstatte dem med helt nye. Alternativt kan dette gjenspeile en trinnvis tilnærming mot å ta i bruk skybaserte tjenester eller kan være et resultat av hensyn til dataens beliggenhet.

Likevel bruker 66 prosent skybaserte sikkerhetstjenester for å skalere opp ekstern tilgang, og 61 prosent av respondentene anser skybaserte sikkerhetstjenester som kritiske for å skalere ekstern tilgang (inkludert 83 prosent av toppledelsen).

Nå mer enn noen gang, på grunn av de langsiktige effektene som fjernarbeid vil ha på datasikkerhetsbehov og arkitektur, får skybaserte sikkerhetstjenester og SASE-teknologi interesse når de løser det presserende behovet for å gi raskt tilkobling og pålitelig sikkerhet for alle brukere uavhengig av enhet, plassering eller målressurs.

Med brukere som jobber hvor som helst, forbedrer skytjenester ytelse og tilgjengelighet på global skala.

Du finner hele rapporten fra undersøkelsen her.