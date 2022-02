Skal forske på beskyttelse av offentlig infrastruktur og tjenester

Annonse

Forskningsrådet har bevilget syv millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan offentlige tjenester kan sikres mot å bli slått ut ved en krise.

Pengene kommer fra en rekordstor pott som er satt av til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO), heter det i en pressemelding.

Høyaktuelt prosjekt

Digitaliseringsdirektoratet er prosjekteier mens Statens vegvesen og Sintef deltar med forskningsressurser. Formålet med samarbeidet er å beskytte offentlige digitale tjenester mot for stor pågang fra mange brukere samtidig.

For eksempel ser vi i disse dager at flere elever logger seg inn på digitale læringssystemer. Disse brukerne vil vi selvsagt ha, men det store antallet kan likevel kjøre en digital infrastruktur i senk slik at i verste fall ingen blir betjent. Det kan ramme tjenester som er enda mer kritiske og angår liv og helse, står det videre i pressemeldingen.

– I lys av situasjonen vi står i nå, er bevilgningen til prosjektet en veldig positiv nyhet! Prosjektet om kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester er særdeles relevant i disse koronatider, sier forskningssjef i Sintef, Maria Bartnes.

Prioritere begrensede ressurser

Det var seniorrådgiver Petter Braskerud i Digitaliseringsdirektoratet som tok initiativ til prosjektsøknaden og skal lede prosjektet, som skal gå over fire år. Prosjektet er også forankret i et tverretatlig ytelsesforum som foruten Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen består av Nav, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for ehelse, Skatteetaten og Direktoratet for sivilrett, skriver Sintef.