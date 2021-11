Mange lar seg lure av koronarelaterte svindel-eposter

Annonse

It-selskapet Knowbe4 advarer nå mot slike eposter og ber folk være ekstra skeptiske hvis det står «COVID-19» eller «koronaviruset» i emnefeltet i en epost.

Også i andre kvartal dominerte de koronarelaterte svindel-epostene, ifølge it-selskapet.

– I løpet av pandemien har vi sett at hackere utnytter folks svakheter ved å sende meldinger som skaper frykt, usikkerhet og tvil. Vår rapport for tredje kvartal bekrefter at koronavirus-relaterte eposter fortsatt er den mest lovende angrepsmåten for svindlere, sier Kai Roer, daglig leder i CLTRe, forskningssenteret til KnowBe4.

It-selskapet har undersøkt titusenvis av phishing-eposter sendt ut som del av et opplæringsprogram og sett på hvilke flest mottakere går på. Oversikten for tredje kvartal viser at halvparten av epostene som flest klikket på, hadde et koronavirus-relatert budskap i emnefeltet.

