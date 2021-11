E-sport øker tippeomsetningen

Annonse

Korona-viruset har satt en stopper for idretten i Norge, med det resuktat at det har åpnet seg for andre idretter der fysisk samling ikke er like viktig.

Norsk Tipping og den norske turneringsoperatøren Good Game inngikk i 2019 et samarbeid for å få e-sport inn som et spilleobjekt. Good Game har i flere år arrangert forskjellige ligaer innen e-sport.

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl, sier e-sport nå er på topp-ti listen over antall spillere, men at snitt-innsatsen er noe lavere enn de mest populære grenene.

– Nå er selvsagt idrettsverdenen som alt annet snudd på hodet, men e-sport har opprettholdt mange av sine konkurranser. Derfor har det tilbudet tatt en uforholdsmessig stor andel av vår portefølje og selvsagt mer av omsetningen som følge av dette. Det er litt tidlig å si hvordan dette slår ut, og vi går vanligvis ikke ut med detaljer for spillkategorier for tidsavgrensede perioder.

Norsk Tipping sier selskapet er fornøyd med sin inntreden i e-sport og at de har nådd de foreløpige målsetningene.

– Vi har et ønske om å være en langsiktig og aktiv partner med norsk e-sport. Vi har vært en partner med Good Game i litt over ett år, og har så langt oppnådd de målsetningene som ble satt for 2019. Vi vil i tett partnerskap med Telialigaen fortsette å utvikle norsk e-sport og sikre Norsk Tipping viktige rettigheter i kommende avtaleperiode, forteller Jødahl.