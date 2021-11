Enige om lønnsoppgjøret i GlobalConnect

Annonse

Medlemmer i El- og it-forbundet og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConnect har, i det som er den lengste tariffstreiken hittil i 2021, kjempet for et lønnsoppgjør på linje med resten av arbeidslivet i Norge. I går ble partene enig, skriver El- og it-forbundet i en pressemelding.

– Dette er den første lange hjemmekontorstreiken her til lands. Våre medlemmer har gjennomført en forbilledlig streik, og vi har fått til et akseptabelt resultat. Vi har skaffet oss noen viktige seire.

Det sier forbundssekretær Reidunn Wahl, som sammen med klubbleder Espen Guldbrandsen, har representert El- og it-forbundet i meklingen.

Partene har blitt enige om en ramme på linje med frontfaget, for et lavlønnstillegg og et generelt lønnstillegg. Det er forhandlet om midler til individuelle tillegg som skal gå til medlemmer av El- og it-forbundet og Norsk Jernbaneforbund i GlobalConnect. Fordeling av disse tilleggene er gjort i meklingen. Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal arbeide med selskapets lønnssystem fram mot hovedoppgjøret 2022.

– I ikt-bransjen er det store lønnsforskjeller. Derfor er fagorganisering og krav om tariffavtale særlig viktig i denne bransjen, for å sikre grunnprinsippene i den norske modellen om lønnsdannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne, sier Wahl.

GlobalConnect er et teknologi- og telekommunikasjonsselskap med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Finland og det nordlige Tyskland. Ved streikens avslutning var 39 medlemmer i El- og it- forbundet og Norsk Jernbarneforbund i streik i bedriften på Fornebu, Kristiansand, Bodø og Tromsø.