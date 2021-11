Ny opptrapping av streiken i GlobalConnect

Annonse

Siden 17. juni har ansatte i Spekter-bedriften GlobalConnect vært i streik. Med den seneste opptrappingen vil 39 medlemmer i LO- forbundene EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund delta i streiken. Det melder EL og IT Forbundet i en pressemelding.

GlobalConnect er et teknologi og telekommunikasjonsselskap med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Finland og det nordlige Tyskland.

De streikende krever et lønnstillegg på linje med resten av arbeidslivet, at lønnstillegg gis til alle medlemmer og etablering av et lønnssystem som sikrer lik lønn for likt arbeid.

- Vi krever at GlobalConnect forholder seg til grunnprinsippene i den norske modellen for lønnsdannelse og medbestemmelse for arbeidstakerne. Vi forventer at Spekter, som er en varm forsvarer av det norske trepartssamarbeidet, instruerer sin medlemsbedrift til å etterleve dette i praksis, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. Onsdag formiddag holdes det en streikemarkering utenfor Spekters lokaler i Oslo.

Det siste streikeuttaket involverer EL og IT-medlemmer i GlobalConnect på Fornebu, Kristiansand, Bodø og Tromsø.