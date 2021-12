Elektroforeningen vil ha elbilvirkemidler til sjøs

Annonse

– Norge er ledende i verden på elektriske biler. Det kan vi bli også på elektriske båter, men da trenger vi elbilvirkemidler til sjøs. Det sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (Efo), Per Øyvind Voie.

Han mener at potensialet for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser gjennom maritim elektrifisering er stort.

– Norge er en stor produsent av båter i alle størrelser, både til proff- og fritidsmarkedet. Gjennom å ta en internasjonal lederrolle på maritim elektrifisering kan vi skape et nytt norsk eksporteventyr, sier han.

Ifølge Voie vil dette bidra til flere arbeidsplasser. Efo skal ha regnet på det - et forsiktig anslag tilsier opp mot 5000 nye og varige arbeidsplasser, hevder de i en pressemelding.

Ifølge Efo så vil en elektrifisering av båtparken også være gunstig for miljøet. I meldingen skriver de at fridtidsbåtene i Norge alene står for over 500.000 tonn CO2-utslipp.

Se til elbilen

For å skape de nye arbeidsplassene og oppnå kuttene i utslipp, ønsker Efo seg elbilvirkemidler til sjøs. Elbilpolitikken har vist at det virker, mener Voie.

– Vi behøver ikke finne opp kruttet på nytt hver gang, sier han, og peker særlig på tre virkemidler han håper politikerne innfører:

Det første, og kanskje viktigste virkemiddelet, er ifølge Voie å få på plass en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur. Deretter mener han at staten bør fjerne moms på elbåter.

– Akkurat som de første elbilene var dyrere enn fossile biler, er de første elbåtene dyrere enn fossile båter. For å få fortgang i markedet bør staten derfor gi momsfritak for båter med elektrisk drivlinje. Dette tiltaket vet vi har hatt stor effekt for antallet elbiler i dag, og det er derfor ingen grunn til å ikke tro at tiltaket kan ha samme effekt til sjøs, sier han i meldingen.

Det tredje og siste tiltaket Elektroforeningen ønsker seg er trolig også det som er minst populært blant dagens båteiere. De mener nemlig det må bli dyrere å bruke fossile båter.

– Det er ingen tvil om at alle bomstasjonene langs norske veier har bidratt til å øke antallet elbiler, sier Voie, som derfor foreslår økte avgifter på drivstoff eller andre havneavgifter.