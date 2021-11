Det globale pc-markedet vokser igjen

Annonse

Den økte veksten skjer over hele verden, men er særskilt sterk i Europa. Totalt ble det solgt 64,8 millioner pc-er i verden i andre kvartal, noe som utgjør en vekst på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette viser en rapport fra analyseselskapet Gartner.

I begynnelsen av 2020 opplevde pc-leverandørene store forstyrrelser i leveransekjeden, noe gikk sterkt ut over salget. I andre kvartal har det skjedd forbedringer for leverandørene samtidig som etterspørselen av mobile enheter har vært sterk.

Kraftigst i Europa

– Det andre kvartalet preges av innhenting for det globale pc-markedet på kort sikt, og en eksepsjonelt sterk vekst i Europa. Etter kraftige forstyrrelser i leveransekjeden i begynnelsen av 2020 på grunn av covid-19-epidemien, så kan en del av den økte veksten i inneværende kvartal forklares med at distributører og forhandlere fikk sine leveranser tilbake til stort sett normale nivåer, sier Mikako Kitagawa, analytiker i Gartner.

– Dessuten var det sterkt vekst i salget av mobile maskiner, noe som drives av flere faktorer som at virksomheter stilte om til mer arbeid hjemme, at mer undervisning skjer på nett og at forbrukerne hadde behov for å oppgradere, fortsetter Kitagawa.

Disse effektene er imidlertid kortsiktige, konstaterer Gartner-rapporten.

Når det gjelder leverandører er førsteplassen delt mellom Lenovo og HP, som har 25 prosent markedsandel hver. Dernest følger Dell med nesten 17 prosent markedsandel. Og deretter Apple med knapt 7 prosent.