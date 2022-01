Fransk kjempebot til Google på 500 millioner euro

Annonse

Franske konkurransemyndigheter har instruert Google om å forhandle med landets nyhetsleverandører når det gjelder kopirettigheter, copyright.

Det er økt internasjonalt press på online-plattformer som Google og Facebook for at de skal dele inntekter med de som produserer nyhetene.

Google må komme med forslag til løsning i løpet av to måneder om hvordan de skal kompensere nyhetsbyråer og utgivere for bruken av deres nyheter. Hvis de ikke gjør det, vil de stå overfor tilleggsbøter på opptil 900.000 euro per dag (9,2 millioner kroner).

Google uttaler at de er skuffet, men vil innrette seg etter pålegget.