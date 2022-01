Mange mister jobben i Nokia

Annonse

En ny spareplan for det finske teknologikonsernet innebærer besparelser på 600 millioner euro, seks milliarder kroner, frem til 2023. Det medfører å kvitte seg med rundt 10.000 medarbeidere over hele verden. Ifølge Hufvudstadsbladet ventes det ingen nedskjæringer i Finland, der det i stedet ventes at arbeidsstokken vil øke.

Nokia har i dag cirka 90.000 ansatte, men når spareplanen er fullt gjennomført i løpet av de neste 18 til 24 månedene skal det være igjen mellom 80.000 og 85.000 ansatte.

– Vi tar ikke lett på beslutninger som dette, som kan få store konsekvenser for våre ansatte. Men det er avgjørende for selskapets bærekraft at vi har en medarbeiderstab med de riktige ferdigheter og kompetanse, sier Nokias toppsjef Pekka Lundmark, ifølge avisen Helsingin Sanomat.

Han understreker at selskapet vil være klar til å hjelpe de ansatte som blir rammet av nedskjæringene.

Færre kontorer

Allerede ved årsskiftet lanserte Nokia en plan for å redusere produktporteføljen og antall kontorer i verden. Dette er heller ikke første gang i Nokias historie at selskapet skjærer ned på antall ansatte. I årene 2009 til 2014 måtte 21.000 ansatte finne seg nye jobber. Det var etter en av de mest spektakulære nedturer for en bedrift i moderne historie.

Da Nokia var på toppen sto de for hele fire prosent av Finlands samlede brutto nasjonalprodukt. Det var rundt 2000. Den gangen sto Nokia for 23 prosent av landets eksport og 14 prosent av all finsk selskapsskatt. Rundt en prosent av alle finske ansatte jobbet for Nokia den gangen.