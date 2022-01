Rebellen i Teknologihuset

Annonse

Det begynte med Macsimum. Onstad startet selskapet som driver med arrangementer for it-bransjen i 1996, og er fortsatt daglig leder. De arbeider blant annet med seks-syv bransjearrangementer i Oslo Spektrum i året. Ikke minst et av verdens mest kjente for utviklere: Javazone.

Sun overdro JavaZone til javaBin og Macsimum ble med videre som teknisk arrangør. Det faglige innholdet og rammene er det javaBin som står for. En av suksessfaktorene for JavaZone har vært filmene som promoterer arrangementet. Den første var med Espen Eckbo som programmerer for det senere havarerte Flexus-prosjektet, som skulle bli Oslos elektroniske billettsystem.

– Javazone-filmene ble populære over hele verden og bidro til at vi fikk mange utenlandske fagfolk som ville holde foredrag. Etter hvert favner Javazone bredere enn bare Java. Det dekker mye av det som skjer innen åpen kildekode, men navnet er så godt innarbeidet at det beholdes, sier Onstad.

Det er Javabin som står for det faglige innholdet til Javazone. Macsimum står for administrasjon og gjennomføring. Mens Macsimum er en bedrift, er Javabin et fagfellesskap, en faggruppe, en forening, eller på godt it-norsk: Et community.

Nok en hatt

Og da er vi igjen tilbake til hva Onstad driver med. Flere norske communities trengte lokaler, møteplasser for å holde møter, foredrag og faglige oppdateringer. Da kom idéen om Teknologihuset.

– I Norge er vi gode på mastergrader, og du må gjerne ha flere. Men det er på dag-til-dag-kompetanse vi virkelig scorer. Det har med dugnadsånden vår å gjøre, og med delingskulturen du finner i it-bransjen. Vi konkurrerer kommersielt, men vi deler faglig. Det gjør oss gode, og det burde alle bransjer trekke lærdom av, sier Onstad.

I dag er Teknologihuset en realitet i Pilestredet i Oslo. Macsimum holder til i første etasje. I andre og tredje er det møterom og arbeidsrom. Over 60 communities (eller faggrupper om du vil) har sitt tilhold her. Huset ble startet i 2013, og er sponset av over 80 partnere, it-bedrifter og andre virksomheter (deriblant Computerworld). Og initiativtaker Carl J. Onstad sitter i styret.

Teknologihuset ble til på initiativ av Javabin og Macsimum, og er ikke et kommersielt tiltak, men et sted som legger til rette for kunnskapsdeling. På kveldstid er det fagmøter, mellom syv og ni hver uke. Betingelsen for å kunne holde møter er at de er åpne for alle. På dagtid kan lokaler på huset leies til kommersielle arrangementer.

Rebellene kommer

Det sier seg selv at med 60 communities, mange fagmøter i uken og stor pågang, så er kapasiteten strukket til det ytterste. Det trengs mer plass. Der kommer Rebel inn.

– Fordi vi trenger større lokaler og plass til ytterligere aktiviteter, tok vi kontakt med eiendomsaktører i Oslo med idéer om deling, møteplasser, spisesteder, rett og slett en klynge. Entra syntes dette var interessant. De har jo erfaring med Media City i Bergen og er landets største eiendomsutvikler. Vi har fått i gang prosjektet Rebel, som skal utgjøre 30 000 kvadratmeter i de tidligere lokalene til Teledirektoratet og Televerket i Universitetsgata 2, forteller Onstad.

Som nå også har hatten på som administrerende direktør for Rebel. Men den skal etter planen av, de utlyser stillingen som daglig leder for prosjektet i løpet av året. Det er nå godt planlagt med konferanselokaler, kontorplasser hvor hele bedrifter såvel som enkeltpersoner kan leie seg inn. Kontraktene skal være fleksible og lokalene fullt utstyrt med alt fra pulter og stoler til nettverk og annen infrastruktur.

– Rebel skal være et helhetlig tilbud med fag i bunnen, men sosiale faktorer er vel så viktig. For eksempel skal vi ha god mat og uformelle møteplasser. Det skal kunne minne om Kunstnernes hus eller Litteraturhuset, hvor folk kan ta en øl og en prat sammen, sier han.

Ikke visste vi at det finnes et eget norgesmesterskap i ølbrygging i it-bransjen, men med Rebel skal konkurransen skjerpes, for det skal selvsagt være et mikrobryggeri på huset. Og hus skal det bli også for teknologi; Teknologihuset fortsetter virksomheten sin der.

Flere bransjer

– Enn så lenge er det mest it-bransjen som står for den delingskulturen som gjør oss så gode. Men hvorfor skal ikke advokater, markedsførere, ledere, elektrikere, rørleggere og alle andre dele sine erfaringer og gjøre hverandre bedre, spør Onstad.

Han kan fortelle at Rebel vil være åpne for alle som vil dele kunnskap.

– Husk at deling ikke bare betyr å gi noe, men også få noe. Du gir av din kunnskap og får av andres. Formelt i møtesaler og senere uformelt i baren.

Blant mye annet jobber Rebel med OsloMet om å få til et kraftsenter for it-kompetanse for alle fag. Og det må gjerne bli i nabobygget, som tidligere huste Oslo Helseråd. Og de ønsker å kunne tilby faste lokaler for Lær Kidsa Koding få til et sted ungdom kan få it-kompetanse før de eventuelt begynner å studere.

Nerdenes hevn

Onstad kaller gjerne Rebel for «nerdenes hevn». Før visste ingen hva it-folk drev med, nå mangler vi 3-4000 i arbeidslivet, og tallet øker. I de fleste bransjer. Rebel har faktisk sitt eget manifest, «Rebels with a Cause» som omhandler det.

Blant de mer eksotiske grepene med Rebel, er at en DeLorean skal stå i resepsjonen. Om du ikke kjenner bilen, så spiller den en stor rolle i filmen «Back to the future», hvor den fungerer som tidsmaskin. Alle nerder kjenner filmen. Og bilen.

De første it-folkene som flytter inn på Rebel skal bidra med å «it-ifisere» den med IoT (tingenes internett), skjermer og annet. Og for dem som tror dette bare er en drøm eller en tanke: Onstad har allerede kjøpt bilen som selvfølgelig har fått registreringen «REBEL» på skiltet. Den er for øvrig i fullt kjørbar stand og står parkert i kjelleretasjen.

Men den skal vel ut og rulle litt nå som våren kommer.

Se mer om Rebel på www.rebel.no.