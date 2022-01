Fire av ti med skadelig kode

Annonse

Sikkerhetsselskapet Mimecast har nylig presentert en rapport som viser at fire av ti eposter kommer med kode som har til hensikt å spionere, ødelegge eller stjele. Undersøkelsen gikk igjennom 160 milliarder sendinger og hele 67 milliarder epost inneholdt kode som er laget med uærlig eller kriminelle hensikter.

Den vanligste måten å sende skadelig kode på har vært via søppelpost sendt ut i vilden sky, men det blir stadig mer vanlig å forsøke angrep gjennom å ta personlig kontakt. Mottagere kan for eksempel bli bedt om å ta kontakt på sms, noe som øker risikoen for å bli svindlet.

Det er datafiler laget med programvare fra Microsoft som er det mest populære å bruke i slike angrep. 40 prosent av de falske filene utgir seg for å være Excel-dokumenter, mens 15 prosent fremstår som Word-dokumenter. (Hvilket gjør det til en god idé å slå av all funksjonalitet som heter noe med «auto» i Microsoft-verktøy).

Rapporten ligger på mimecast.com og heter Threat Intelligence Report.