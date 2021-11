IFS vokser med 102 prosent i skyen

Annonse

Det svenske ERP-selskapet IFS leverer et sterkt finansielt første kvartal, med en programvareomsetning var 1,2 milliarder svenske kroner. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet merker spesielt stor vekst innen skybaserte løsninger, som har vokst hele 102 prosent det siste året.

I en pressemelding trekker IFS frem flere milepæler som er nådd:

• Lanseringen av IFS Cloud, som var den største i selskapets historie. Løsningen kombinerer hele bredden til IFS portefølje i en felles plattform.• Oppkjøpet avAxios Systems, som har utvidet selskapets tilbud innen tjenesteforvaltning, med IT Service Management (ITMS) og IT Operations Management (ITOM). • Den globale relanseringen av IFS’ egen merkevare «Moment of service» i februar markerte starten på en ny strategi for å tilpasse tilbudet innen tjenestefisering.

– Lanseringen av IFS Cloud i første kvartal var den viktigste lanseringen i selskapets historie. Det var en milepæl som lever opp til vårt løfte om å hjelpe kunder med å skape fantastiske øyeblikk av service, sier Darren Roos, konsersjef i IFS. Den imponerende veksten i sky- og tjenesteforvaltningen er et bevis på at kundene verdsetter å bli forstått og produkter som støtter deres reise, sier Darren Roos, CEO i IFS.

IFS ble startet i 1983 av en gruppe studenter på Linköpings tekniska högskola i Sverige. Det første oppdraget var å utvikle et vedlikeholdssystem for et svensk kjernekraftverk. I dag er IFS et verdensomfattende selskap. Hovedkontoret ligger i Linköping i Sverige.