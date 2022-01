Latter og ERP

Annonse

Unicus arrangerte denne uken ERP-trening for sine ansatte på tvers av Norden, i en vennskaps-kamp mot kunden Coop. Spillet foregikk i SAPs ERP-Sim basert på S4, der lagene selv selger vannflasker over en periode på 40 dager.

Spillet er utviklet av SAP og foregår i et fiktivt marked basert på det Tyske markedet. Deltagere må styre alt fra lagerbeholdning, markedsføring, salg, samt reagere på hvordan markedet utvikler seg.

– Det var kjempegod stemning og veldig mange gode diskusjoner i etterkant, sier markedssjef i Unicus Norge, Martin Eide.

Unicus Sverige vant foran Coop, etterfulgt av Unicus i Finland og Norge. Unicus Norge var uheldig i spillet og satte ved et uhell en lavere utsalgspris enn prisen på innkjøp på en del av vannflaskene.

Stefano Holguin, norgessjef hos SAP har tidligere uttalt til Computerworld at en slik simulering kan være veldig viktig for å få flere i bedriften til å se hvordan et ERP-system fungerer, og også hvordan det påvirker selskapet. Simuleringen er utviklet av et selskap fra Canada, og baserer seg på en eksisterende ERP fra SAP.

– Målet er å kunne hjelpe folk som aldri har sett et ERP-system før; det skal være lett å bruke og lett å forstå, uansett hvilken funksjon man har i selskapet. En moderne ERP-løsning skal være tilrettelagt for samarbeid, og skal kanskje kunne åpne for nye typer samarbeid.

Asperger

Unicus som bedrift satser på mennesker med Aspergers syndrom, og Eide påpeker at det er en del misoppfattelser rundt funksjonsvariasjonen.

– Det er en del som misoppfatter at personer med asperger ikke kan jobbe i team, men i og med at ERP-simuleringen er såpass hektisk, krevde den også hyppig kommunikasjon mellom de ansatte. Vi ser at det er akkurat denne måten de liker å jobbe på.

MULTITASKING: Christian Ursin-Holm hos Unicus hadde nok å henge fingrene i under spillets gang. (Foto: Unicus)

Sara Sadarangani, konsulentsjef for Unicus i Sverige, sier kommunikasjonen innad i laget fungerte utmerket i det litt kaotiske tilstandene man skal igjennom i simuleringen.

– Jeg syntes spillet beviser at personer med Asperger er gode på å kommunisere og samarbeide rundt en oppgave. Det er den spontane sosiale kommunikasjonen, for eksempel rundt kaffemaskinen, som er utfordringen.

– Vi er ikke med i et eneste prosjekt uten at vi tilfører noe av verdi, sier Eide.