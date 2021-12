Annonse

Eyr leverer legetjenester på mobil. Selskapet som var av de første til å levere videokonsultasjon over smarttelefonen, har opplevd sterk vekst de siste årene. Nå utvider de tjenesten og lanserer psykologtjeneste.

Digitale helsetjenester

– Nå kan folk få tilgang til faglig, dyktige psykologer uansett hvor de er. Vi opplever at markedet for digitale helsetjenester er umodent og med et stort uforløst potensiale. Vi har en klar idé om hvordan vi skal løfte dette markedet opp og frem, sier Karl Martin Lind, administrerende direktør i Eyr.

Lind har erfart at befolkningen har et bredt spekter av plager, og flere av psykisk karakter. Kanskje spesielt under pandemien. Han forklarer at det er derfor de lanserer psykologtjenester på mobil nå.

Digital dagbok

I utviklingen av Eyrs psykologtjeneste ligger mye av innovasjonen i å integrere digitale verktøy. Det kan være skjemaer og dagbok som pasienten selv er med på å utfylle i behandlingsforløpet. De brukes både for å gjøre grundige kartlegginger og for selvhjelp.

– I tradisjonell terapi kan man kanskje enklere spore av eller glemme det som blir sagt. Digitale verktøy har den fordelen at de er mer på sak, det som leses og skrives inn er varig og både klient og psykolog kan gå tilbake til det for å se progresjon og oppdage tankemønstre, sier psykolog Oshadie Samarkoon, i meldingen.