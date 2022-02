Facebook advarer ansatte

Annonse

Facebook skal ha advart sine ansatte mot å bære klær som antyder at de jobber i selskapet, skriver The Information. Dette er gjort etter en evaluering utført av Facebooks egen sikkerhetsavdeling ut fra den senere tidens hendelser.

På torsdag 7. januar stengte Facebook USAs president Donald Trump fra sine plattformer i minst fjorten dager, som følge av at Trump-supportere stormet parlamentsbygningen Capitol. I samme runde har også Facebook begynt å fjerne innlegg som refererer til desinformasjonskampanjen «Stop the Steal», som feilaktig hevder at det forekom utbredt fusk i presidentvalget.