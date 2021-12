Zuckerberg ønsker strengere regler for sosiale medier

Annonse

Mannen bak Facebook, Mark Zuckerberg, ønsker flere regler og strengere krav for sosiale medier. Det ga han uttrykk for under sikkerhetsmessen Munich Security Conference.

Det var BBC som først meldte om saken. Den britiske nyhetsavisen skriver blant annet at Zuckerberg skal ha etterlyst en strengere regulering av skadelig nettinnhold, da han mener at det ikke er opp til selskaper som hans (altså Facebook, Instagram og Whatsapp) å bestemme hva som teller som legitim ytringsfrihet.

Med forslaget legger Zuckerberg opp til at ansvaret for å vurdere hva som utgjør skadelig og samfunnsgraverende innhold legges over til statlige aktører.

Under konferansen skal han ha oppfordret statlige aktører til å finne nye regler, eller et nytt rammeverk, for sosiale medier. Han skal også ha foreslått å benytte seg av regler som i dag er gjeldende for tele- og mediebransjen.

– Vi ønsker ikke at private foretak skal ta så mange beslutninger om den sosiale kapitalen uten en mer demokratisk prosess, skal han ha sagt.