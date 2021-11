Nå kommer oppfølgeren til Elements of AI

Annonse

Mer enn en halv million har tatt det internasjonale grunnkurset Elements of AI. Det digitale selvstudiumet som skal gi økt forståelse av hva kunstig intelligens (KI) betyr for fremtiden, har nå fått en oppfølger.

Fordypningskurset Building AI, skal ta deltagerne et hakk dypere, og lære dem å bygge algoritmer. Det er norske Feed, sammen med Universitet i Helsinki og finske Reaktor, som har designet og utviklet begge kursene.

Fordel med kjennskap til Python

I Building AI vil kursdeltakerne få en mer inngående kjennskap til algoritmene som danner ryggraden i AI-teknologien. I tillegg skal man kunne tillære seg nok kompetanse til å kunne begynne å skrive og skape AI-moduler.

Ifølge en pressemelding fra Feed er det en fordel om man kan grunnleggende Python-programmering, for å få mest mulig ut av kurset.

I det norske programvareselskapet er de svært fornøyde med resultatet:

– Det har vært en krevende prosess å få til det vanskelige andrealbumet, men desto mer tilfredsstillende er det når sluttproduktet har blitt så bra, sier Fredrik Søgaard, produktansvarlig i Feed, i meldingen.

Støtte fra regjeringen

I regjeringens strategi for kunstig intelligens var ett av tiltakene å gjøre nettkurset Elements of AI tilgjengelig på norsk.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland var tidlig ute med å oppfordre befolkningen til å ta kurset. Hun stiller seg også positiv til oppfølgeren:

– Vi ser en økende interesse for kunstig intelligens, men trenger at flere har kompetanse slik at norske virksomheter for alvor skal kunne ta teknologien i bruk. At flere og mer avanserte kurs innen kunstig intelligens blir lett tilgjengelig for alle vil være et viktig bidrag til dette, sier Helleland i meldingen.

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, synes det er svært bra at mer enn 8.000 nordmenn har tatt det første kurset. Nå håper han at også oppfølgeren kan bidra til ytterligere kunnskap om KI.

– Vi håper nå at flere av de små og mellomstore selskapene henger seg på #kiløftet, hvor de investerer i å løfte KI kompetansen i virksomheten. Building AI er et glimrende verktøy for å kunne begynne å arbeide operasjonelt med kunstig intelligens, sier han i meldingen.