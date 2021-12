200 millioner Feide-innlogginger på under ett år

Annonse

Det var it-eksperter i Trondheims-baserte Uninett som utviklet og etablerte den nasjonale løsningen Feide i år 2000.

Nå har løsningen, som sørger for sikker innlogging på it-systemer i utdanning og forskning, satt ny rekord: 200 millioner innlogginger har blitt gjennomført ved hjelp av Feide i løpet av ett år.

– Dette er ikke bare et trøndersk it-eventyr, men en nasjonal suksesshistorie innen it. Kloke hoder fant for 20 år siden ut at digitale tjenester i skole-Norge trengte et felles system for sikker innlogging. Målet var at studenter, forskere, elever, lærere og administrativt ansatte skulle få logget seg inn på ulike it-systemer ved hjelp av kun ett passord og brukernavn, sier Hildegunn Vada, avdelingsdirektør i Uninett AS, i en pressemelding fra selskapet.

Hun fortsetter:

– På den tiden var dette nybrottsarbeid og i dag har altså 200 millioner innlogginger blitt gjennomført ved hjelp av Feide på under ett år. Det er et svimlende høy tall, og jeg er utrolig stolt av hva Uninett har fått til med Feide disse 20 årene, sier hun.

En trygghet i en utrygg verden

Også administrerende direktør i Uninett, Tom Røtting, er stolt over løsningen. Ifølge Røtting er det umulig å forestille seg hvordan digital undervisning og digital eksamen skulle blitt gjennomført under korona-pandemien, med hjemmekontor og hjemmeundervisning, uten sikker innlogging med Feide.

– Uninett har et viktig nasjonalt samfunnsansvar med å gi utdannings-Norge en stabil løsning for sikker innlogging. Når vi da får oppleve en milepæl som denne – at det på ett år er gjennomført over 200 millioner innlogginger med vår Feide-tjeneste, ja da blir vi stolte her på Teknobyen i Trondheim, sier han i meldingen.