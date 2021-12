Nå vil de satse sammen på skytjenester i Europa

Annonse

Den norske skylagringsaktøren Jotta kjøper den norske filoverføringsspesialisten Filemail AS. Sammen skal de satse enda tyngre i Europa. Det skriver Jottacloud, eller Jotta, i en pressemelding.

– Ambisjonen vår er å bygge opp et sterkt europeisk plattformselskap for skytjenester, som et tryggere alternativ til amerikanske aktører. Vår skylagringstjeneste og Filemails skybaserte filoverføringstjeneste er en ypperlig strategisk kombinasjon som vil komme begge selskapers kunder til gode, sier Roland Rabben, daglig leder i Jotta, i meldingen.

Ingen voksesmerter

Filemail er en norsk tjeneste på det globale markedet for sending og mottak av store filer. Selskapet ble startet i 2008, og kunder fra over 150 land skal hvert år sende flere hundre millioner filer gjennom tjenesten.

Ifølge pressemeldingen har Filemails omsetning vokst jevnt og trutt hvert år siden selskapets oppstart, og i 2019 hadde Filemail en omsetning på 8,9 millioner kroner, med et driftsresultat på 4,1 millioner kroner.

Nøkkelen til veksten ligger i kundevennlig tjeneste, samtidig som selskapet har bygget en egen skyinfrastruktur fremfor å kjøpe skylagring av de store internasjonale aktørene, heter det i meldingen.

I likhet med Filemail, har også Jottas omsetning vokst hvert eneste år siden selskapenes oppstart i 2008.

Jotta hadde driftsinntekter på 55,3 millioner kroner i fjor, med et historisk høyt driftsresultat på 8,5 millioner kroner.

Forventninger til 2021

Oppkjøpet skjer ved at Jotta overtar 100 prosent av aksjene i Filemail AS. Oppgjøret skjer delvis i kontanter og delvis i aksjer i Jotta Group AS, som eier Jotta. Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre de finansielle detaljene av transaksjonen.

Begge selskaper skal ifølge meldingen oppleve betydelig vekst i kundemasse og salgsinntekter, og samlet sett forventer de to selskapene å omsette for over 100 millioner kroner i 2021.

– Både Jotta og Filemail er veldrevne, lønnsomme vekstselskaper med egenutviklet skyteknologi i bunn. Vi ser virkelig frem til å skape et enda større og sterkere norsk fagmiljø innen skytjenester, sier Stian Tonaas Fauske, daglig leder og medgründer av Filemail.