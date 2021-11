Dansker sammen for å konkurrere med Klarna i Norge

Annonse

Anyday leverer betalingstjenester og Clearhaus er en finansinstitusjon som håndterer transaksjoner for handel på nett. Nå vil de lansere et nytt alternativ for norske nettbutikker.

Anyday skal stå for moderne tjenester innen betaling på nett mens Clearhaus står for teknologi og infrastruktur.

– Vi er utrolig stolte over å ha Clearhaus med på vår reise inn i Norge. Norge har et av Europas høyeste transaksjonsgebyrer. Så vi ser et stort potensiale i det norske markedet, hvor Klarna i dag har uproporsjonalt store markedsandeler. Vi har teknologien på plass og et supportteam er klar hver ukedag fra 8-20. Med andre ord: Vi er klare til å møte Klarna, sier administrerende direktør i Anyday Jonas Overgaard.

One stop shop

Ifølge en pressemelding er Anyday «den nye ungen i nabolaget» på betalingsområdet. De kaller seg en one-stop-shop for netthandlere, og leverer en betalingsplattform som håndterer betalinger og innløsninger. De har allerede ansatt norske supportarbeidere.

Clearhaus støtter Anydays løsning med volum og teknologi og har mulighet til å håndtere de nyeste betalingsmetodene.

Bare Danmark har høyere årlig internettbruk enn Norge i Europa. Det danske tospannet vil tilby en pakke uten abonnementsavgift, med lave transaksjonsgebyrer og gratis oppsett for nettbutikker, heter det i meldingen.