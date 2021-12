Tietoevry inngår samarbeid om svensk "e-krona"

Annonse

Riksbanken i Sverige har invitert Tieotevry inn i andre fase av pilotprosjektet e-krona, et prosjekt som baner vei for et nytt europeisk digitalt alternativ til kontanter - med statlig garanti. Dette kommer frem i en pressemelding. Riksbanken har gitt Tietoevry i oppdrag å simulere hvordan banker kan samhandle med pilotinfrastrukturen for e-kronaen.

Tietoevry skriver at sentralbanker som til sammen dekker 62 prosent av verdens befolkning nå undersøker hvordan de skal adressere utfordringene knyttet til nedgangen i kontantbruk og den samtidige veksten i private valutaformer som kryptovalutaer. I Norden har bruk av kontanter falt til under ti prosent av alle betalingstransaksjoner, mens nye digitale betalingsløsninger som Swish, MobilePay og Vipps har vokst betraktelig. Ved å forbedre og utvide bruken av digitale sentralbankpenger (DSP) blir det mulig for banker å møte fremtidens betalingsbehov, fremme innovasjon og forbedre betaling på tvers av landegrenser.

Trygt og effektivt

Tietoevry skal delta i pilotprosjektets neste fase. Sammen med Riksbanken og en svensk bank skal de simulere hvordan banker kan samhandle med e-krona. Tietoevry skal utvikle og teste en prosess for hvordan kommersielle transaksjoner kan gjennomføres med e-krona, og analysere hvordan dette kan gjøres trygt og effektivt. – Vår rolle i Sveriges betalingsinfrastruktur er godt etablert, og Tietoevry er derfor en naturlig partner for å utforske hvordan man kan integrere en digital valuta med eksisterende infrastruktur. Vi er stolte av å få bidra med vår ekspertise innen finansiell programvare og teknologi, sammen med vår nære tilknytning til nordiske banker, inn i dette prosjektet. Vi gleder oss til å ta del i denne reisen med mål om en inkluderende digital valuta som vil åpne dører for innovative og trygge løsninger, sier Christian Segersven, leder for Financial Services Solutions og Industry Software i Tietoevry, i pressemeldingen.