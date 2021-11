Perfekt aktivitetsmåler, uperfekt smartklokke

Annonse

Versa 2 er en aktivitetsmåler med smartklokke-ambisjoner, det er det liten tvil om. Klokken er ment i segmentet under Ionic, Fitbits toppmodell, men begynner å nærme seg mer og mer. Det er flere endringer siden den første modellen kom ut, Fitbit har blant annet fjernet to knapper fra den forrige modellen og Versa 2 har nå bare en knapp. Berøringsskjermen brukes da i større grad, og fungerer utmerket helt til du blir våt på fingrene.

Klokken har en ny amoled-skjerm med muligheten for en alltid-på modus. Denne vises kun i svart-hvitt for å spare batteri, og fungerer etter vår mening meget godt. Fitbit kompenserer for mangelen av knapper ved å inkludere stemmestyring via Amazon Alexa, noe som ikke er helt problemfritt her hjemme. Vi klarte å skru av lysene og gi enkle kommandoer, men stemmegjenkjenningen er merkbart verre enn vår Amazon Echo Dot.

Selve aktivitetsbiten fungerer godt, og vi mener fremdeles at Fitbit kanskje har den beste appen til dette. Klokken merker automatisk om du starter en aktivitet, og vil også pause noen aktiviterter automatisk. Nedturen med klokken er at den ikke har innebygget GPS, du må derfor regne å ta med deg telefonen om du vil ha GPS aktivert.

Nytt av året er også en egen Spotify-app, men denne skuffer. Det eneste den gir mulighet til er å fjernstyre Spotify på telefonen. Fitbit er fremdeles til sengs med musikktjeneste Deezer, og denne vil la deg nedlastet musikk.

Batteritiden hos Versa 2 er meget god, rundt fem dager med normal bruk, men Fitbit har dessverre igjen lagt ved en proprietær lader til klokken.

Prisen på Versa 2 er rett under 2.000 kroner; her mener vi at man får mye for pengene. Designet er pent, ikke ulikt Apples klokker, og klokken er liten nok til å passe de fleste uten at den blir helt miniatyr. Fitbit bygger videre på den ekspertisen de har fått over årene, og Versa 2 er et glimrende tilskudd. Anbefales.