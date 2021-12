Største børsnotering i Skandinavia

Annonse

Pexip er ikke det norske selskapet som er mest kjent og omtalt. Så hva er det som gjør at de skaper overskrifter i aviser som Financial Times med børsnotering som omtales som den største innen programvare i Skandinavia. Hva ligger bak at de verdsettes til over seks milliarder kroner?

Beliggende i Norges «Video Valley» på Lysaker, er Pexip ett av flere selskaper startet av folk med bakgrunn fra Tandberg. Kyndige folk som kan en del om videokonferanser og hva de krever av transkoding og tilpasninger til forskjellig infrastruktur.

Snart ti år

Tandberg vokste i sin tid til å ha rundt 51 prosent av markedet for videokonferanser før de ble kjøpt av Cisco i 2010. I kjølvannet av oppkjøpet oppsto det flere nye selskaper.

Videxio ble startet i 2011 og tilbød videokonferanser som abonnement i skyløsning. Pexip startet året etter med utvikling av infrastruktur for video og skybasertplattform for videokonferanser.

De to selskapene vokste bra og samarbeidet etter hvert ganske tett. De hadde kontorer nær hverandre og samme bedriftskultur, så i 2018 slo de seg sammen under navnet Pexip for å kunne tilby «den beste programvareplattformen med gode tjenester», som kommersiell direktør og medgründer Tom Erik Lia sier.

Børsnotering

– Vi besluttet å hente inn mer kapital og har jobbet med en børsnotering i lang tid. Den skal skje nå 14. mai. Kapitalen skal gå til å øke vårt arbeid med salg og markedsføring og til videre utvikling, forteller han.

– Pexip har nå 225 ansatte fordelt omtrent femti-femti på utvikling og salg. Vi har rundt femti utviklere på Lysaker og det samme utenfor London.

Pexip har størstedelen av sine inntekter på abonnementer hvor de tilbyr videokonferanser som tjeneste eller som en programvare. Mange myndigheter, og ikke minst militære vil ha full kontroll og kjøper programvaren for å drifte den selv. Så finnes det forskjellige grader av hybride løsninger også.

– Det er jo gjerne de helt store selskapene i tillegg til de nevnte, som foretrekker å ha sterk kontroll, sier Lia.

Han kan fortelle at Pexip har 15 prosent av de 500 største selskapene som kunder, og ⅔ av de største selskapene på Oslo Børs. Særlig har de kunder innen helse og rettsvesen. Inntektene fra Norge utgjør 12-13 prosent, Europa 54 prosent, USA rundt 35 prosent og Asia 11 prosent.

Har vært anonyme

– Vi har vel ikke markert oss så mye som merkevare. Kundene kan skreddersy programvaren med egen merkevare, og vi har 300 partnere som kan gjøre det. Først i det siste har vi begynt med en diskret logo oppe til venstre i skjermbildene på tjenesten. Det har gjort oss mer synlige, og vi vil satse mer på det, sier Lia.

– På den annen side har jo Gartner oppdaget oss, og plassert oss som «visjonær» i deres Magic Quadrant for møteløsninger. Og en undersøkelse gjort blant 2000 sluttbrukere fra Wainhouse Research i 2019 plasserer oss på første plass over hvor fornøyd brukeren er, forteller han.

En bruker Lia trekker frem som han er spesielt stolt over, er det amerikanske departementet for veteraner (US Department of Veterans Affairs), hvor løsning fra Pexip brukes for telemedisin blant annet innen psykiatri med millioner av brukere.

– I disse dager er det mange som erfarer hvordan det er å jobbe og bruke video som verktøy. Vi pleier å si at det er bare to anledninger hvor det ikke passer å jobbe via video, og det er når du møtes for første gang, og når det er feiringer.

– Men nå viser det seg at det går an, det også.

Fredagsøl arrangeres i disse tider selvsagt som videomøte hos Pexip. (Foto: Pexip).

Opplevelsen viktigst

– Vi kan levere møter med hundre samtidige deltagere. Systemet tilpasser automatisk video til den enkelte enhet, enten det er en projektor, stor skjerm eller en mobiltelefon. Alle får den beste opplevelsen som er mulig tilpasset nettverk og enhet.

– Videoopplevelsen er det absolutt viktigste, men det er også enkelt å dele dokumenter, vise presentasjon og chatte.

Pexip har åpne løsninger som skal fungere med det meste. De fungerer godt sammen med løsningene til Google og Microsoft. Og Cisco, som både er konkurrent og samarbeidspartner.

– Vi er en av tre samarbeidspartnere på videokonferanser med Microsoft, og den eneste med Google.

– Grunnen er at vi har et sterkt teknologisk fundament, sier Lia..

Bedre enn virkeligheten

– For noen år siden snakket vi med enkelte sosiologer om videomøter, og de pekte på at det var en mental, kanskje kulturell terskel for å ta det i bruk.

– Det er leit at det måtte en krise til for at videomøter skulle bli så populært; bare i mars i år fikk vi syvdoblet øking i bruken av våre løsninger. Jeg tror at den sosiale terskelen er trått over, og at teknologien har bidratt sterkt til det. I tillegg har virksomheter både fått opp øynene for mulighetene det gir for samarbeid over geografiske skiller og ikke minst gir bidrag til å bli «grønnere».

Pexip har grunn til å være stolte, de har fått til mye og har en ganske rå målsetting: «Videomøter skal være bedre enn virkelige møter».