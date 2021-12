Flere feiringer forrige fredag

Annonse

Nå har en leser gjort oss oppmerksom på at det var flere grunner til å feire – det var ikke bare kabalen som fylte 30 år, det gjorde jo også Windows 3.0. Som kabalen nettopp var laget for. Der kan du se hva vi husker best fra de dager.

Leseren var for øvrig ikke hvem som helst, men mannen som selv sto på scenen og lanserte den nye Windows-versjonen, Jan Brynjulf Sørensen. Han skriver:

«Det som var mest gøy den dagen, var at vi i Norge tok verdenslanseringen 1 time før ALLE andre. Det var bestemt at vi skulle gjøre det likt over hele verden, men min sjef, Tomm S. Lundgren, som forøvrig også har gebursdag 22.mai, bestemte at vi skulle ta samme tid om London. Men som vi vet ligger vi foran i tid og dermed var vi 1 time før alle andre land».

Takk til Jan Brynjulf Sørensen, som fyller ut vår mangelfulle historieskriving.