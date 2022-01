Ode til ryggsekken

Annonse

I it-verdenen finnes det få produkter som veldig sjeldent utvikler seg. Med unntak av overgangen fra den åndssvake stresskofferten til dagens ryggsekk, har metoden for hvordan it-proffer frakter tingene sine stort sett vært den samme. Av en eller annen grunn lever vi i en verden besatt av sorte ryggsekker med veldig mange lommer til bærbar pc, penner og tusen smålommer til alt mulig annet.

Praktisk er kanskje det første adjektivet man tenker på når man ser en slik sekk, det er heller sjeldent jeg dukker opp på jobben og får høre «Wow, så fet sekk!». Heller ikke hjemme får jeg den respekten jeg føler denne sekken krever, hverken barn, kone eller hund virker spesielt interessert når jeg forteller om de seks forskjellige rommene som har glidelås, og de utallige andre som ikke har det. Heller ikke den imponerende egenskapen til å bære med seg en 15-tommers pc hever øyenbrynene.

Den innovative, strikk-baserte flaskeholderen vekket heller ingen sterke følelser hos mine tilhørere. Selv løkken som holder sekken fast i en trillekoffert hadde ikke ønsket effekt. Annet enn kommentarer på at om du må løpe gjennom flyplassen er det kanskje uansett bedre å bære ryggsekken.

Vik fra meg messenger-bag

Selv vil jeg gjerne slå et slag for de sorte sekkene med mange lommer. Det finnes ikke en bedre følelse enn å pakke sekken før reise, for så å sitte forventningsfull på flyet med håp om at noen trenger ekstremt rask og ryddig tilgang til en penn, en lader eller en pc. Det er i disse situasjonene den sorte sekken med mange lommer virkelig skinner, selv om det kanskje er sjeldent situasjonen oppstår.

Samtidig er det nesten umulig å finne noe galt med sekken, alt fungerer slik man forventer. Bæreremmene faller ikke fra hverandre, glidelåsene virker å holde ting solid på plass og rommene rommer ting. Alt er bedre enn den mer motebevisste men mye mindre praktiske messenger-bagen.

Men hva med global oppvarming?

Jeg så dette aktuelle spørsmålet komme, og et er her vi skal nevne at Targus faktisk har konstruert sin Cypress-serie med ryggsekker av såkalte PET-flasker, rett og slett tomflasker. Hele 26 flasker har gått med på å lage hver ryggsekk, der plasten spinnes til en tråd, som deretter brukes til konstruksjonen. Har du noensinne brukt 26 tomflasker til å ta med deg alt du trenger i løpet av en dag? Kan en plastflaske holde en 15-tommers bærbar kanskje? Nei, tenkte meg ikke det. Du hadde dessuten sett ut som en idiot om du gikk rundt med 26 flasker fylt med penner, nøkler, nødladere og annet.

Targus skal ha for at jeg føler meg hakket mer miljøvennlig der jeg sitter på toget og ser ned på alle de andre med svarte ryggsekker med veldig mange lommer. Vår testmodell er selvsagt sort, men Targus har tatt sjanser ved å også lansere en grå versjon av sekken. Det er uvisst om denne kommer til å fungere i sort-sekk markedet. Dette avanserte bæresystemet koster rett under 800 kroner, slik sorte sekker med mange lommer ofte gjør. Panten på 26 1.5 liters flasker er på skarve 78 kroner, så vi kan greit anbefale Targus sin løsning.