Strømmetjeneren

Logitech har etter hvert fått solid innpass i webkamera-markedet, og det er ikke mange kontorer der man ikke kan finne deres løsninger enten i møterom eller på pulter. Behovet blir selvsagt borte på skrivebordet om man bruker bærbar pc, men så snart man bruker eksterne skjermer er det ofte mer naturlig å bruke et eksternt webkamera.

Mer enn god nok

De siste årene har modellene Brio og C922 dominert markedet, men med en voldsom popularitet i å strømme innhold har Logitech manglet det lille ekstra mot dette nye markedet. Her kommer Streamcam bokstavelig talt inn i bildet med et kamera som er både enkelt nok og godt nok for de fleste som ønsker å strømme innhold.

Kameraet er enkelt å sette opp, og du kan sågar vri kameraet 90 grader om du ønsker å strømme i portrettmodus, aktuelt for de som produserer innhold mot telefoner. Det følger med en egen holder som kan skrus i et kamerastativ om du ikke ønsker å ha kameraet på toppen av skjermen. Kameraet fungerer godt også om det sitter rett på skrivebordet. Logitech har valgt å bruke USB-C som kobling, no vi berømmer Logitech for, men vi skulle gjerne sett at kabelen kunne byttes ut og ikke var integrert i kameraet. Det kan også være verdt å nevne at en god del hjemme- og spill-pc-er kanskje ikke har en egen USB-C inngang, i så fall må du få tak i en adapter.

Streamcam tar opp video i 1080p med 60 bilder per sekund, en absolutt forbedring fra tidligere og mer enn godt nok for de fleste enten man vil strømme video, spill eller lage idiotiske TikTok-videoer ingen burde se.

Oppdatert programvare

Logitech har oppdatert sin Capture-programvare til 2.0 og med det følger det en rekke forbedringer. Det er fremdeles ikke snakk om at denne skal erstatte tyngre strømme-programvare som XSplit eller OBS Studio. Det er derimot mer enn godt nok om man ønsker en rask løsning som kan strømme flere kilder samtidig. Det er enkelt å sette opp en sekundær-kilde, det være seg skjermen eller et annet kamera. I våre tester fungerte det meget godt å kombinere Streamcam med et Brio-kamera vi hadde liggende.

Det er også lett å bruke dette som en kilde i videomøter, noe som bør være en vekker for møterommet. Streamcam lager en egen kilde som kan velges som primærkamera, der begge kildene er inkludert.

For seriøse strømmere og møter

I programvaren kan du også stille inn bildealternativer som kontrast, lys og lignende, samt bruke et par inkluderte filtre. Programvaren er enkel i bruk og bør være mer enn nok for de fleste. Streamcam støtter selvsagt også de mer seriøse strømmetjenestene, og Logitech inkluderer sågar tre måneders medlemskap hos Xsplit.

Med en pris på rett under 1.600 kroner er det absolutt en investering, spesielt siden C922 koster under 900 kroner. Du får derimot en meget god start på streaming-karrieren med Streamcam eller et godt alternativ til tyngre møteromsløsninger.