Huawei tar mobiltronen

Det har lenge vært klart at Covid-19 ville ha en kraftig negativ innvirkning på salget av smarttelefoner. Nå er noe av resultatet klart etter at kinesiske Huawei gikk forbi Samsung i salg av mobiltelefoner.

Huawei solgte 55,8 millioner mobiltelefoner i årets andre kvartal. Dette er en nedgang på kun fem prosent sammenliknet med samme tidsperiode i 2019. Sammenlikner vi med Sørkoreanske Samsung ser vi at nedgangen for denne elektronikkgiganten er betydelig større. Hele 30 prosent nedgang i salget av smarttelefoner er konklusjonen i andre kvartal. Dette betyr i rene tall at Samsung solgte kun 53,7 millioner enheter.

Covid-19 har skylden

For Huaweis del skyldes nedgangen i stor grad sanksjonene fra USA som begrenser selskapets tilgang til blant annet Googles operativsystem Android samt en begrensning i tilgangen på komponenter.

Det som redder selskapet, er at de har 70 prosent av det gigantiske kinesiske markedet.

Samsung på sin side har sine nøkkelmarkeder i USA, Europa, India og Brasil. Samtlige av disse har vært satt ut på grunn av Covid-19 i store deler av årets andre kvartal.

Flere analytikere påpeker imidlertid at Huawei neppe kommer til å klare seg med bare det kinesiske markedet som bærebjelke. Skepsisen rundt selskapet kommer til å ha en innvirkning på salget globalt fremover.

Dermed kan vi forvente en omkalfatring i topplasseringen fremover og at Samsung, som ikke har de massive sanksjonsproblemene som Huawei, får fart på salget igjen etter hvert som markedene åpner etter den globale pandemien.