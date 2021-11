Billig og veldig bra

Annonse

Lenovos siste tilskudd Idepad S340 er en maskin bygget rundt AMDs Ryzen 7 prosessor. Det er ikke bare brikken som gir valuta for pengene. Maskinen er utstyrt med 8 GB minne og ikke mindre enn 1 TB SSD som lagring. Dette er mye maskin for en pris som ligger godt under 7.000 kroner.

Litt kjedelig

I disse tider kan man forvente litt design for pengene. Dette er et område der S340 kommer litt til kort. Det er en ganske tradisjonell bærbar maskin, egentlig litt kjedelig rent utseendemessig. Nå er det imidlertid ikke utseendemessig denne maskinen skinner. Her er det innsiden som teller.

Den veier litt i overkant av 1,5 kilo og er heller ikke blant de tynneste. Skjermen er på 14 tommer og har en oppløsning på 1920 x 1080 punkter i et 16:9 format. Den er også utstyrt med et videokamera med en oppløsning på 720P. Vi ville vel foretrukket HD-video, men den klarer seg fint til videosamtaler. En ting vi liker er at kameraet har en beskyttelsesplate som kan skyves foran linsen når den ikke er i bruk. Dette både beskytter linsen og gir deg et privatliv når kameraet ikke er i bruk.

Litt teknisk

Vi nevnte at maskinen var godt utstyrt for pengene. Et minne på 8 GB som kan utvides til 12 GB hvis man har behov for det. Dette kombinert med en SSD-lagring på 1 terrabyte burde tilfredsstille de fleste.

Maskinen kommer også utstyrt med to USB 3.1 porter og 1 USB-C samt en HDMI-utgang. En 4-i-1 kortleser for den som trenger det samt støtte for 802.11ac og Bluetooth 4.2 for å dekke de trådløse behovene.

Skulle vi henge oss opp i noe vi ikke liker er det all den uønskede programvaren som følger maskinen. Når du setter den opp må du gjennom et hav med programvarealternativer du er nødt til å ta stilling til. Det er mulig noen liker dette, men for oss blir det bare et irritasjonsmoment på vei mot å få ferdig oppsettet.

Konklusjon

Dette er en maskin som gir veldig god valuta for pengene. Du knapt finner knapt et bedre alternativ der ute. Ikke noen syltynn motemaskin, men en solid maskin med mange gode kvaliteter. Den har solid tastatur og en god pekeplate bare så det er sagt. Er du ute etter en arbeidshest til en overkommelig pris er dette er meget godt kjøp.