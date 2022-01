Lesebrett for de kresne

Annonse

Det er relativt lenge mellom hver gang vi får et lesebrett inn til test, og det er sjeldent vi leser noe annet enn bøker på disse. Det har PocketBook, selskapet bak Inkpad X, gjort noe med. Inkpad X er et stort lesebrett på hele 10.3 tommer, noe som skiller det fra den vanlige pocket-størrelsen vi er vant til med slike brett. Den bakbelyste skjermen klasifseres som en full-HD skjerm, til tross for den noe merkelige oppløsningen på 1404x1872, men oppløsning er heller ikke det viktigste når det gjelder lesebrett.

Inkpad X har en klassisk utforming med både tradisjonelle knapper i bunnen til å navigere i tekst, og berøringsskjerm. Baksiden er i et gummiert materiale som gjør at den sitter godt i hånden, men størrelsen er likevel så stor at vi neppe ville brukt denne med en hånd.

Likevel er størrelsen kanskje det beste med denne modellen. Inkpad X er meget behagelig å lese andre formater enn bøker på; i våre tester har vi prøvd pdf-er, aviser, magasiner, tegneserier og noteark med stort hell.

Lyd og bilde

Brettet støtter de vanlige tilkoblingsmetodene Bluetooth og wifi for overføring av filer, men har også støtte for audio via Bluetooth eller USB-C inngangen på undersiden. Dermed kan du ta en pause i lesingen om du vil høre lydbok, eller om du vil følge med i teksten underveis. Pocketbook har også en egen tekst-til-tale motor, men denne fungerer kun på engelsk og vil ikke gi i nærheten samme kvalitet som en audio-bok.

I tillegg til enkle funksjoner som å vise tekst har lesebrettet også egne applikasjoner der den kan vise bilder, spille av musikk i mp3- eller ogg-format eller ta notater. Vi er ikke i nærheten av andre brett som Remarkable når det kommer til å skrive på brettet, men det er en grei løsning som fungerer godt. Det er også et par spill på lesebrettet; sjakk fungerte blant annet glimrende med to spillere.

Nettleser

Du kan også bruke en nettleser, men vær forberedt på lange ventetider både når de gjelder å laste inn sider og i bruk av menyene. Den høye oppløsningen gjør at blant annet nettaviser passer godt.

Under panseret er Inkpad X ikke akkurat generøst utstyrt. En 1GHz prosessor og 1 gigabyte minne er akkurat nok til å klare basis-oppgavene, men brette sliter litt med forsinkelse både i menyer og på nettsider. Den har derimot 32 gigabyte lagringsplass, som er mer enn nok til de fleste boksamlinger. Batteritiden er på rundt en måned ved mye bruk, så USB-C porten får ikke akkurat gjennomgå med hypping lading.

Alle formater

Brettet støtter også alle formatene vi kunne tenke oss for lesebrett, inkludert selvsagt pdf, mobi og epub, samt mer obskure formater som chm, acsm og cbr. Det er ekstremt enkelt å overføre filer til brettet, enten via pc eller ved rett og slett å sende filer på e-post. Det som er litt pussig med brettet er at det ikke er en egen butikk for bøker, alt må dermed overføres direkte til brettet før man kan lese.

Konklusjon

Inkpad X er et dyrt lesebrett, det er ikke til å komme unna. Prisen i skrivende stund er på hele 4.200 kroner. Det kan virke som mye når man får en Kindle Paperwhite til 1.400 kroner, men Inkpad X er nok myntet på en spesielt knippe brukere. Om det kun er bøker du er ute etter, finnes det billigere alternativer. Om du liker å lese tegneserier, magasiner og kanskje noter, kan Inkpad X være et godt valg.